Geven de aanstaande mogelijkheden de reisbranche weer vleugels?

Kunnen we deze zomer binnen Europa weer op vakantie? (Foto: iStock / Getty Images Plus)

De hoop die gloort, komt mede door het coronapaspoort dat eraan lijkt te komen. Het Europees Parlement stemde er al mee in en demissionair minister Hugo de Jonge wil het digitale vaccinatiebewijs op 21 juni invoeren. Met het bewijs kunnen ingeënte mensen weer binnen Europa reizen. Daarbij komt dat een aantal Europese landen al een plan heeft gemaakt om weer open te gaan voor toeristen.

Kopje onder

Arjan Gunnink runde 28 jaar het Nijverdalse reisbureau EigenWijze DuikReizen. Tot deze week, want de rechtbank sprak op 4 mei het faillissement uit. "In september heb ik mijn angst over het voortbestaan van het reisbureau al uitgesproken, als corona langer zou aanhouden. En die angst is nu uitgekomen", vertelt hij gelaten.

Het bedrijf was gespecialiseerd in duikreizen en dan vooral naar verre oorden. Van de Noordpool tot aan Brazilië en India. Als er maar mooie duikvakanties mogelijk zijn. "En in die twee landen zorgt het virus nu juist voor vele doden. Logisch dat we daar niet eens naartoe mogen van de overheid."

We zijn daadwerkelijk weer boekingen aan het maken Peter Vroom, Westbound Travel

Zonnig vooruitzicht

Westbound Travel, dat vestigingen in Enschede en Losser heeft, kijkt een stuk rooskleuriger naar de ontwikkelingen. "We zijn daadwerkelijk weer boekingen aan het maken, weliswaar met Europese bestemmingen, maar daar zijn we heel blij mee", vertelt eigenaar Peter Vroom. Het is een zonnig vooruitzicht, waar het kabinet na het weekend waarschijnlijk meer duidelijkheid over zal geven.

Volgens Vroom is de behoefte om te reizen bij mensen erg groot. Afgelopen week belden aanzienlijk meer klanten die een vakantie wilden boeken. Het aanbod is namelijk beperkter dan in voorgaande jaren. Overnachtingsgelegenheden doen er alles aan om de veiligheid van de vakantiegangers te waarborgen en laten minder mensen toe. "Er kan wel wat schaarste ontstaan omdat er niet massaal is ingekocht”, vertelt hij.

Dat is uiteindelijk de nekslag geweest Arjan Gunnink, EigenWijze DuikReizen

Voucherfonds

Die run op vakanties had voor Gunnink waarschijnlijk niet heel erg het verschil gemaakt. "Van vorig jaar zijn er nog heel veel mensen met een voucher. Dus als zij een reis boeken, mocht dat kunnen, dan verdien ik er ook nog niets aan. Daarbij had ik gehoopt dat ik gebruik het kunnen maken van het voucherfonds, maar dat heeft SGR helaas afgewezen. Dat is uiteindelijk de nekslag geweest. Ondanks dat we veel steun van de overheid hebben gekregen. Ik snap dat het een keer ophoudt." Daarbij komt dus dat reizen naar verre oorden voorlopig nog niet aan de orde lijkt te zijn.

Toch heeft Gunnink er geen moment aan gedacht om zijn focus te verleggen. Bijvoorbeeld naar Europese reizen. "Nee, wij zijn gespecialiseerd in duikreizen buiten Europa. Dat is onze passie. Dan ga ik niet ineens vakanties naar Spanje aanbieden en de concurrentie aan met grote prijsvechters."

We zijn er van overtuigd dat alles op de juiste manier kan Peter Vroom, Westbound Travel

Terughoudend

Behalve de mensen die staan te popelen om weer op vakantie te gaan, zijn er ook tegengeluiden van mensen die het niet zien zitten. Ondanks dat de meeste (pakket)reizen tien dagen tot een week van te voren worden geannuleerd en er geld terug kan worden gekregen. De beruchte vouchers zijn inmiddels afgeschaft.

“We zijn er van overtuigd dat alles op de juiste manier kan en ook op een veilige manier, maar we hebben ook een hele boel mensen die zeggen: dit jaar nog maar even niet", schetst Vroom.

Sprong in het diepe

Voor EigenWijze DuikReizen schijnt de zon voorlopig nog niet. Toch sluit Gunnink niet uit dat hij, als corona weer is gaan liggen, toch weer een sprong in het diepe waagt en weer reizen gaat organiseren. "Ik heb het bedrijf 28 jaar gerund, het faillissement doet me pijn. Dus het gaat nog wel even duren voordat ik weer actief ben in deze branche."