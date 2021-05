Programma: Promotie voor Go Ahead Eagles en Landstede naar de halve finales?

Betaald voetbal

Morgenavond is het erop of eronder voor Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg promoveert bij winst op Excelsior en puntenverlies van De Graafschap naar de Eredivisie. In die Eredivisie staan deze week de laatste twee speelrondes op de rol. Zowel donderdag op Hemelvaartsdag als zondag staan er negen duels op 14.30 uur op het programma. Heracles ontvangt Feyenoord en sluit af bij AZ, FC Twente gaat op bezoek bij RKC en ontvangt als laatste ADO en PEC gaat nog naar PSV en krijgt Groningen op visite.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen verstevigde FC Twente afgelopen weekend de koppositie in de strijd om de titel en zondag speelt het opnieuw tegen Ajax. Dit keer thuis. Bij winst schakelt het Ajax uit om de titel. PEC strijdt om plek vijf en speelt vrijdag in eigen huis thuis tegen Excelsior.

Basketbal

De mannen van Landstede Hammers zijn de play-offs afgelopen zaterdag begonnen met een zege bij Feyenoord. Vanavond is de return en valt de beslissing wie zich plaatst voor de laatste vier. Die halve finales beginnen komende zaterdag en worden gespeeld in een best-of-3. Het tweede duel is volgende week dinsdag en een eventuele derde op donderdag 20 mei.

Softbal

Voor de softbalsters van Tex Town Tigers is er deze week een dubbel programma. Donderdag ontvangt het Hoofddorp Pioniers in Enschede en twee dagen later gaat de ploeg op bezoek bij ROEF! in Moergestel.

Volleybal

Het is de laatste week van het volleybalseizoen, waarin bij de vrouwen alleen nog gespeeld wordt in de degradatiepoule van de Eredivisie. Set-Up'65 speelt nog tegen FAST en VCN en Eurosped gaat zondag op bezoek bij Peelpush. Er degradeert dit seizoen geen ploeg uit de Eredivisie.