RTV Oost brengt de Waarheid

Op 13 mei 2000 vond de grootste naoorlogse industriële ramp binnen Nederland plaats; in Enschede ontplofte vuurwerkopslag S.E. Fireworks. Er vielen honderden gewonden, een woonwijk werd weggevaagd en er stierven 23 mensen. Hoe kon zo’n ramp in een strak georganiseerd land als Nederland plaatsvinden? In de documentaire De Waarheid gaat filmmaker Pieter Fleury op zoek naar hoe het kon gebeuren. TV Oost zendt deze docu uit op donderdag 13 mei om 20.10 uur.

In de documentaire wordt ingezoomd op de beslissingen en het gedrag van de betrokkenen rondom de vuurwerkramp in Enschede. Via de eigenaar van de vuurwerkopslag, een betrokken brandweerman en de vergunningverlenende gemeenteambtenaren en de burgemeester, komen we bij de leider van de onderzoekscommissie, de hoofdofficier van justitie en uiteindelijk bij de Minister van Binnenlandse Zaken die de ramp moesten afhandelen.

Ten slotte is het de burger, wiens huis verwoest werd, die een beroep doet op het gezonde verstand. Zo ontstaat een keten van verhalen die blootlegt hoe de betrokkenen zich tot elkaar verhielden, samenwerkten of elkaar lieten vallen. En hoe belangrijk eerlijkheid en transparantie is bij het nemen van verantwoordelijkheid die komt kijken bij zulke dramatische gebeurtenissen.

Documentairemaker Pieter Fleury is op woensdag 12 mei te gast in Bij Oost Vandaag op TV Oost en in het radioprogramma Afslag Oost.

De Waarheid is te zien op donderdag 13 mei om 20.10 uur op TV Oost en wordt herhaald om 23.10 uur en de volgende dag om 07.10 uur. Toch gemist? Kijk dan de uitzending terug via www.rtvoost.nl/tv/gemist