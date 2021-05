Agressieve buizerds hebben het gemunt op mensen in Heino

De inwoners aan de Veldhoekerweg in Heino zullen wat vaker om zich heen moeten kijken de komende weken. In één van de grote bomen langs de weg hebben twee buizerds hun nest gebouwd en zitten blijkbaar niet te wachten op pottenkijkers.

Een bijzonder bord langs de weg laat menig voorbijganger omhoog kijken tussen de bomenrijen aan de Veldhoekerweg in Heino. Volgens de gemeente Raalte hebben de roofvogels weinig zin in menselijk contact. De gemeente waarschuwt dan ook om zoveel mogelijk afstand te houden tot het nest van de roofvogels. De vogels kunnen agressief gedrag gaan vertonen wanneer het nest in gevaar dreigt te gaan komen. Om de buizerds de komende periode zoveel mogelijk met rust te laten, heeft de gemeente Raalte verschillende waarschuwingsborden geplaatst langs de Veldhoekerweg en Dalfserweg in Heino.

De inwoners van Heino zijn inmiddels het een en ander gewend wat betreft broedende buizerds. Vorig jaar waren de buizerds ook in het dorp en maakten wij de volgende reportage!

Broedende ooievaars

Het is niet voor het eerst dat in de gemeente Raalte broedende vogels voor overlast zorgen. Afgelopen maandag is het luchtalarm op bijzondere wijze getest vanwege broedende ooievaars in de mast. Het luchtalarm werd op een stille wijze getest en staat in paraatheid wanneer zich een calamiteit dreigt voor te doen.