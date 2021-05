Oud-wethouder in Zwolle Nelleke Vedelaar stopt als partijvoorzitter PvdA

De voormalig Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar heeft aangekondigd dat ze stopt als partijvoorzitter van de PvdA. De partij kiest op 2 oktober een nieuwe voorzitter en Vedelaar stelt zich niet beschikbaar. Ze vindt dat het na vier jaar tijd is voor een nieuwe voorzitter die zich met veel energie stort op het toekomstig leiderschap van de partij. Wat Vedelaar gaat doen is nog niet bekend.

Nelleke Vedelaar was van 2006 tot 2010 lid van de gemeenteraad en van 2010 tot 2017 wethouder in Zwolle. Ze volgde in 2017 Hans Spekman op als voorzitter. Spekman stapte op na de historische verkiezingsnederlaag van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij zakte toen van 38 zetels naar 9 zetels.

De partij staat er beter voor dan in 2017 Nelleke Vedelaar

De scheidend voorzitter blikt terug op de afgelopen vier jaar waarin volgens haar het fundament van de PvdA is hersteld. "Ik zie een partij waar de permanente campagne volop leeft, van Leiden, via Utrecht tot Enschede en er voorbij. Ik beloofde dat we met zijn allen het verkiezingsprogramma zouden schrijven, en dat deden we. Het resultaat staat als een huis. Linkser dan ooit, radicale sociaaldemocratie. We zetten in op verjonging en mochten honderden nieuwe jonge leden verwelkomen de afgelopen jaren."

Niet alles gelukt

Vedelaar onderkent in haar terugblik dat niet alles is gelukt. Zo noemt ze de uitslag van de afgelopen Kamerverkiezingen een "domper". De partij wist geen verloren zetels terug te winnen en bleef op 9 zetels staan. Nelleke Vedelaar: "Als campagneleider van die verkiezing trek ik me dat aan. De uitslag laat zien dat er nog volop werk te doen is. Ik onderscheid hierin vier grote opdrachten."

De komende jaren moet volgens haar worden ingezet op verdere vernieuwing en meer samenwerking met andere linkse partijen. Ze denkt dat daarvoor een voorzitter moet komen die met het partijbestuur zich voor 120 procent stort op de benodigde verandering.

