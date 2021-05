Veroordeelde Enschedese 'snelwegschutter' verdacht van nog een moordaanslag

In november vorig jaar werd geschoten bij een tankstation in Enschede (Foto: News United - Denis Bakker)

Een van de mannen die begin dit jaar is veroordeeld voor een schietpartij op de snelweg bij Enschede, is volgens justitie ook betrokken bij een andere moordaanslag. Hij is in de cel aangehouden voor een moordpoging bij een tankstation in dezelfde stad, afgelopen november.

De man, bijgenaamd Soma, staat bekend als één van de vier zogenoemde snelwegschutters. Afgelopen november was hij op vrije voeten, in afwachting van het strafproces. In die tijd zou hij volgens justitie aanwezig zijn geweest bij een moordaanslag op het terrein van een tankstation aan de Buurserstraat. Op het moment van de schietpartij waren meerdere klanten aanwezig bij het tankstation, onder wie een kindje.

Aanslag tankstation

Nadat een klant had afgerekend in de shop, werd hij buiten beschoten na een woordenwisseling. Hij overleefde de aanslag. Mogelijk was het een afrekening in het drugscircuit. De schutter is er volgens het OM vandoor gegaan met twee andere mannen. De bestuurder van de auto heeft Soma aangewezen als een van de inzittenden. De andere bijrijder, 'Ritchie', zou de schutter zijn geweest.

De bestuurder is kort na de schietpartij aangehouden. Hij meldde zich bij het politiebureau, omdat zijn auto zou zijn gestolen. Die werd uitgebrand teruggevonden in Duitsland. Later kwam hij op zijn verhaal terug en vertelde dat hij onder dwang de vluchtwagen had bestuurd. "Ritchie liep te zwaaien met een pistool, wat kon ik anders doen dan meewerken?"

Op aanwijzen van de bestuurder is een pistool gevonden, vermoedelijk het wapen dat gebruikt is bij de schietpartij op het tankstation. Het pistool werd gevonden in Duitsland. Komende week wordt het overgedragen aan de Nederlandse opsporingsdiensten. Dan wordt gecheckt of er een match is met de hulzen die gevonden zijn bij het tankstation. Ook zullen de specialisten testen of het wapen bij andere misdrijven is gebruikt.

Soma

Soma zou achterin de auto hebben gezeten. Wat zijn rol bij de moordaanslag is, moet nog duidelijk worden. Afgelopen februari kreeg hij ruim vier jaar cel aan zijn broek voor de schietpartij op de snelweg in de zomer van 2018. Toen zat hij samen met drie anderen in de auto. Volgens het slachtoffer van toen, was Soma degene die zou hebben geschoten.

Soma en zijn drie medeverdachten werden toen snel opgepakt. Hun telefoons werden op het moment van de schietpartij afgeluisterd door de recherche, in weer een ander moordonderzoek. Ze zaten in het vizier van de opsporingsdiensten als mogelijke daders van de moord op Ali Aydin in Enschede. Die zaak is (nog) niet opgelost. Soma is onlangs in de cel aangehouden voor betrokkenheid bij de aanslag op het tankstation-terrein.

Soma, Ritchie en de bestuurder van de auto blijven voorlopig achter de tralies. De bedoeling van justitie is om alle drie de verdachten samen voor het gerecht te brengen in september.