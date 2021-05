Huisverbod Ruinerwoldvader Gerrit Jan van D. opgeheven

Van D. kreeg onlangs een huisverbod opgelegd, voor tien dagen, per 28 april, omdat er werd gevreesd voor de veiligheid van de andere gezinsleden. Een van hen had kort ervoor aangifte gedaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag van de vader.

De persoon die aangifte zou hebben gedaan, een dochter, zou korte tijd geleden het huis al hebben verlaten waardoor er van de vijf kinderen nog maar vier over waren.

Overgeplaatst

De vader van het Ruinerwold-gezin was de voorbije periode al overgeplaatst naar een locatie waar hij zorg ontving. De gemeente wilde niet aangeven om welke locatie het ging. Hij ontvangt die zorg nog steeds.

De gedragsaanwijzing van het OM vervangt het huisverbod en houdt in dat Van D. geen contact mag opnemen met het gezinslid dat aangifte heeft gedaan, en ook niet bij de woning van de jongste kinderen mag komen. De gedragsaanwijzing geldt voor een periode van 90 dagen.

Hulpverzoek

De Veluwse gemeente bood de jongere kinderen vorig jaar na een hulpverzoek een woning aan, waarna ze tot onbegrip van velen hun vader weer bij hen lieten intrekken.

Gerrit Jan van D. werd in maart ontslagen van rechtsvervolging, omdat hij na een herseninfarct niet meer in staat is om zich te verdedigen of de zaak te begrijpen. Na de beslissing van de rechtbank werd Van D. vrijgelaten, waarop hij opnieuw bij zijn vijf jongste kinderen introk, en het gezin weer grotendeels samen was.

Van D. hield lange tijd zes van zijn kinderen verborgen voor de buitenwereld in een boerderij in het Drentse Ruinerwold, tot in 2019 een van die kinderen in de nacht ontsnapte en zich meldde bij een dorpscafé. Kort erop werd het verborgen gezin door de politie uit de hoeve gehaald.