Typhoon in de Fundatie en live in Hedon

Typhoons muziek is een viering met altijd de boodschap dat we genoeg zijn: Lobi da Basi! Samen met zijn ijzersterke band en zijn nieuwe album ‘Lichthuis’ op zak kan hij niet wachten om weer samen te zijn met het publiek.

Door middel van zijn kleurrijke, energetische en poëtische muzikale verhalen neemt Typhoon (Glenn de Randamie) je mee in het gesprek dat gaande is in de maatschappij en laat zijn licht erop schijnen. Nooit vingerwijzend, maar altijd in verbinding. In zijn live shows is deze verbinding een ervaring: je wordt niet alleen muzikaal, maar ook fysiek meegenomen in het verhaal dat hij te vertellen heeft. Waar of hoe je zijn muziek ook luistert: Typhoon raakt je in je ziel en laat je bewegen van klein en intiem tot een energetisch spektakel.

Laat je rondleiden door Typhoon zijn Lichthuis en ontdek, dans en geniet.