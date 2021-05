Frank Wormuth duikt weg voor favorietenrol in Twentse derby: "Er gelden dan andere wetten"

Bij Heracles Almelo kan de Duitse oefenmeester beschikken over een nagenoeg fitte selectie: "We hebben de vorm en toch geen reden om iets te wijzigen", zegt Wormuth in aanloop naar de derby. "En ook als we iets minder spelen blijven we in de discipline spelen. Het wordt hoe dank ook een geweldige strijd. En het is bij deze wedstrijd extra jammer dat er geen toeschouwers bij zijn."

De Oosttribune

De Twentse derby begint zaterdag al om 16.30 uur en is integraal te volgen op Radio Oost in het programma De Oosttribune. In aanloop naar de tweestrijd spraken we ook nog met Tim Breukers die zijn afscheid aankondigde. De oud-speler van FC Twente en de meest ervaren Heraclied in de eredivisie is over een paar weken klaar met zijn loopbaan.