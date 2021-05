Ron Jans haalt bezem door mentaliteit: "Ze moeten de ballen uit hun broek lopen"

Al lijkt Jans, nu de boosheid van de nederlaag wat is weggezakt, zijn woorden ook wat te nuanceren. "De bezem moet door de mentaliteit. Daar gaat het met name om, want dat kunnen we gewoon niet accepteren. Het besef is er en dat moeten we nu omzetten in een reactie."

Opstelling niet hetzelfde

Met welke elf spelers Jans dat gaat proberen, is dus nog onduidelijk. "Op namen ga ik niet in. De opstelling waarmee we beginnen is niet precies hetzelfde als tegen Fortuna. Maar de jongens die erin staan en de jongens die erin komen zullen echt de ballen uit hun broek moeten lopen."

De selectie van FC Twente heeft maandag ook een groepsgesprek van meer dan een uur gehad. Daarin hebben de spelers uitgesproken om in de laatste drie wedstrijden van het seizoen nog vol voor de achtste plaats (en daarmee plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal) te gaan.

Ombuigen

"Geen woorden, maar daden", benadrukt Jans. "We moeten laten zien dat we het kunnen ombuigen. Dat roep ik nu al vaak. Te vaak, eigenlijk. Maar zaterdag in de derby tegen Heracles zou een heel mooi moment zijn om dat te tonen. Op het veld, maar hopelijk ook met een resultaat."

