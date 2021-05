Ron Jans in select gezelschap: derby wordt 500e Eredivisieduel als coach

Daarmee komt Jans in een zeer select gezelschap, want in de hele geschiedenis van de Eredivisie gingen slechts vier trainers hem voor: Bert Jacobs (741 wedstrijden), Han Berger (637), Barry Hughes (563) en Piet de Visser (501).

Zoons

"Normaal heb ik iets van: het zijn maar cijfertjes", reageert de 62-jarige coach. "Maar ik werd er nog even door mijn zoons op gewezen. Zij komen ook naar de wedstrijd met mijn schoondochters. En Marjo, mijn vrouw, komt ook. 500 is best veel, dus dat is toch wel mooi."

Meer dan de helft van de duels (264) coachte Jans bij FC Groningen. Bij PEC Zwolle zat hij 136 keer op de bank. Bij 68 wedstrijden van sc Heerenveen was Jans de coach en het duel met Heracles wordt zijn 32e in dienst van FC Twente.

Trots

"Daar mag je best trots op zijn. Alleen vind ik een goeie wedstrijd en een overwinning tegen Heracles nog belangrijker dan dit", aldus Jans. "Maar hier mag je best even bij stil staan."