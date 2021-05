Auto's geweerd bij twee Zwolse basisscholen om veiligheid te vergroten

Het is een proef voor drie weken en daarna wordt gekeken of het blijft. De schoolstraat in de Zwolse wijk Westenholte. Ouders die hun kinderen met de auto naar twee scholen brengen, parkeren bij een supermarkt. De honderd meter naar school lopen de kinderen vervolgens onder begeleiding. Dit alles om de veiligheid te vergroten.

"Een paar jaar geleden merkten we al onrust rond het halen en brengen van de kinderen", vertelt Willem de Koning van basisschool Ridder Joris. "Met name buurtbewoners trokken aan de bel, maar ook ouders en kinderen gaven aan dat soms onveilige situatie ontstonden. En toen was er dit project, waar we graag bij aansluiten."

Blij met het project

Ook Lieuwke Mulder van basisschool Morgenster is blij met het project. "Samen met de gemeente en de wijkbeheerders zijn we gaan onderzoeken wat er mogelijk was. Daar kwam dit project uit en vervolgens zijn we de kinderen erbij gaan betrekken."

De kinderen hebben het geheel vorm gegeven. "De auto's worden op afstand geparkeerd en de kinderen worden dan, begeleid door onder meer kinderen uit de hoogste groepen, naar school begeleid." Dat sommige ouders het, ondanks de vele aankondigingen vooraf het nog niet helemaal snappen, begrijp Mulder wel. "Ik kan me voorstellen dat het de maandag na de meivakantie nog niet bij iedereen helemaal helder is."

Verantwoordelijkheid

Volgens De Koning is het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid nemen. "De betrokkenheid van de kinderen bij de eigen omgeving is belangrijk. Dat ze bijvoorbeeld leren de mensen op een nette manier aan te spreken."