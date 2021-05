GGD Twente bezig met grootste opschalingsoperatie uit haar geschiedenis, in juni wekelijks 70.000 prikken

In juni worden er in Twente wekelijks 70.000 mensen gevaccineerd. (Foto: ANP, SOPA Images)

De komende weken komt er nog meer vaart in de vaccinatiecampagne. Samantha Dinsbach is directeur van de GGD Twente. "We zetten nu 3000 prikken per dag. Dat loopt op tot 10.000 in juni, mits er voldoende vaccins beschikbaar zijn. We zijn nu 'as we speak' met de grootste opschalingsoperatie bezig uit onze geschiedenis."

Ongeveer een kwart van de Twentenaren heeft inmiddels een eerste vaccinatie gehad. Desondanks had Dinsbach gisteren geen fijne boodschap. Het aantal coronabesmettingen in deze regio ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. "We staan hier aan de verkeerde kant van het lijstje", waarschuwde ze.

Beter nieuws had zo over de snelheid van de vaccinatiecampagne en vandaag herhaalt ze die boodschap. Het aantal prikken dat wordt gezet gaat de komende weken fors omhoog. "We zijn deze maand zwaar aan het opschalen. Dit moet in juni leiden tot 2 miljoen vaccinaties per week in Nederland. Voor Twente zijn dit tienduizend prikken per dag, zeventigduizend per week. Daar staan wij als GGD voor. We zijn bezig met een enorme opschalingsprocedure."

Prikken tot tien uur 's avonds

De vaccinaties vinden allemaal plaats in de zes huidige vaccinatielocaties in Almelo, Hengelo, Enschede, Nijverdal, Markelo en Oldenzaal. Van de twee grootste locaties (Hengelo en Enschede, redactie) verruimt de GGD de openingstijden. "We gaan daar tot tien uur 's avonds door met vaccineren."

Al snel moet de GGD Twente dus toewerken naar 70.000 vaccinaties per week. Daarvoor is veel personeel nodig. Behalve directeur van de GGD Twente is Dinsbach ook voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Euregio, een samenwerkingsverband waarin allerlei zorgpartijen zijn vertegenwoordigd. Dinsbach vroeg alle partijen binnen dit samenwerkingsverband om hulp. "De hele keten in Twente heeft gezegd dat ze ons aan voldoende personeel kan helpen, zodat wij in staat zijn om die 70.000 prikken per week te zetten", meldt ze.

In Twente staan we elkaar 'half' tijdens de vaccinatiecampagne Samantha Dinsbach, directeur GGD Twente over het elkaar bijstaan in de vaccinatiecampagne

Het betekent dat alle zorgpartners bereid zijn om in juni personeel af te staan voor de vaccinatiecampagne. Het gaat hierbij niet om de zorgmedewerkers die nu keihard werken op de IC’s en de coronaverpleegafdelingen. "Die worden daar niet weggehaald. MST en ZGT hebben echt niet veel personeel over dat een prik kan zetten, maar ze kunnen straks wel administratieve krachten leveren. Want administratief gezien is dit een hele grote klus."

Dinsbach maakt duidelijk dat er meer nodig dan alleen verpleegkundigen of doktersassistenten die een prik kunnen zetten om in juni de klus te kunnen klaren. "We hebben ook behoefte aan artsen die op locatie medisch toezicht houden en daar eindverantwoordelijk zijn en aan personaal dat mensen ontvangt of het verkeer regelt. Het is een megaoperatie."

Landelijk twee miljoen prikken

In juni moet het zover zijn. Zoals gezegd betekent dit landelijk dat alle GGD'en wekelijks twee miljoen prikken per week gaan zetten. Daar bovenop wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat nog eens een half miljoen mensen per week wordt gevaccineerd. Het is de bedoeling dat dit gedaan wordt door de ziekenhuizen.

"De ziekenhuizen hier hebben aangegeven dat ze het lastig vinden om dit te organiseren", aldus Dinsbach. "Als samenwerkende partners in de zorgketen hebben wij gezegd: 'Dan gaan wij de ziekenhuizen helpen.' Als zij een locatie nodig hebben, dan zorgen wij daarvoor. In Twente staan we elkaar half tijdens deze hele operatie. Wij waren wat dat betreft de eerste regio die een beetje een eigenwijs geluid liet horen."

Dinsbach is trots op de gemaakte afspraken. "Elkaar helpen en noaberschap in moeilijke tijden is echt Twents."