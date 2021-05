Twee wijzigingen bij PEC Zwolle voor duel met ADO Den Haag

PEC Zwolle-trainer Bert Konterman voert twee wijzigingen door in zijn basiselftal voor het duel met ADO Den Haag. Destan Bajselmani en Rico Strieder spelen in plaats van Rav van den Berg en Dean Huiberts.

De oefenmeester kan de laatste duels van het seizoen geen beroep meer doen op Bram van Polen, Sam Kersten, Virgil Misidjan, Eliano Reijnders en Thomas Buitink. Vanwege corona kon de ploeg vorige week enkele keren niet als groep trainen. Deze week kon dat wel weer.

"We hebben gelukkig een normale week kunnen draaien en normaal kunnen trainen in een groep. Zonder anderhalve meter afstand echt te houden. We hebben duels kunnen spelen, het normale programma kunnen draaien. We mochten vanochtend weer een normale teambespreking houden met beelden en verbale begeleiding. Dus de voorbereiding was weer normaal. Maar we missen dus nog wel enkele spelers", aldus Konterman.

Anders is het klaar

ADO is dus de tegenstander en die ploeg staat op het randje van degradatie. Vorige week won het wel verrassend van Feyenoord en dus weet Konterman dat het geen makkelijke middag wordt. "Ik verwacht een ADO dat elf goede spelers heeft, alleen is het dit seizoen niet gelukt om daar een team van te maken. Tegen Feyenoord hebben ze de schouders eronder gezet en belonen ze zichzelf met drie bonuspunten. Dus we moeten ons op het meest extreme voorbereiden, dat ze dat andermaal willen laten zien. Volle bak spelen en gaan voor een overwinning. ADO moet ervoor gaan, want anders is het klaar."