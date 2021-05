Sportschoolhouder Vroomshoop kocht pannen voor crystal methlab 'gewoon' bij Bol.com

De sportschoolhouder uit Vroomshoop die onderdak heeft geboden aan een crystal methlab, zat volgens justitie dieper in de criminele organisatie dan hij zelf toegeeft. Zo blijkt uit rechercheonderzoek dat hij direct contact had met de vermeende kopstukken uit Zuid- Amerika, materialen voor het lab heeft gekocht en zelfs de was van de 'laboranten' deed.

In november van afgelopen jaar werd in een verborgen ruimte achter een Vroomshoopse sportschool een laboratorium gevonden, waar de zwaar verslavende drug crystal meth kon worden gemaakt. Er stonden genoeg grondstoffen om tientallen kilo's van de kostbare drug te fabriceren. In het lab waren enkele Mexicanen aanwezig, volgens het OM 'ingevlogen' als drugskoks. Ook de sportschoolhouder werd opgepakt.

Pannen bij Bol

Op een voorbereidende rechtszitting tegen de verschillende verdachten verschijnt de kaalhoofdige sportschoolhouder vandaag via een videoverbinding. Terwijl hij de videoruimte inloopt, ziet hij een toga hangen: "moet ik die aan?" Als hem te kennen is gegeven dat het kledingstuk daar alleen hangt voor advocaten, neemt hij plaats. Hij draagt een fel oranje t-shirt, het shirt van afdelings-reiniger in de gevangenis. De korte mouwen kunnen zijn getatoeëerde arm niet te verhullen.

Het openbaar ministerie laat weten welke verdenking ze tegen de sportschoolhouder heeft. "Een van de kopstukken van de organisatie, een Chileen, is bij hem thuis geweest. In verschillende heimelijk opgenomen gesprekken laten medeverdachten weten de sportschoolhouder een aardige man te vinden. Hij en zijn vrouw doen zelfs de was en ze mogen bij hem douchen. 's Nachts stelt hij de sportschool open, zodat de medeverdachten er kunnen werken. Hij is er zelf gezien, terwijl hij tassen vol spullen naar binnen sjouwt."

De medewerking aan het drugslab gaat nog verder, zegt de officier van justitie: "Zo zijn er in het lab pannen gevonden. Het zijn precies dezelfde pannen als de sportschoolhouder kort ervoor heeft besteld bij online warenhuis Bol.com."

Financiële puinhoop

Advocaat Jeroen Michels van de sportschoolhouder schept een ander beeld van zijn cliënt: "Hij dacht dat er een hennepkwekerij werd gebouwd. In ieder geval bleef zijn rol beperkt tot een faciliterende. Client zat bepaald niet hoog in de criminele pikorde."

Michels wil graag dat zijn cliënt op vrije voeten komt tot aan het eindproces. "Dan kan hij zijn financiële puinhopen opruimen." Het blijkt dat de sportschoolhouder in het verleden een café wilde starten. Dat is niet gelukt, maar de pandeigenaar had nog wel geld van hem tegoed. Diezelfde eigenaar heeft vervolgens een pand beschikbaar gesteld voor een sportschool. Maar bij problemen zouden alle sportattributen voor de pandeigenaar zijn. "Die problemen moet hij op kunnen lossen."

Het openbaar ministerie ziet in de financiële problemen van de sportschoolhouder juist een gevaar. "Met het maken van drugs kunnen bakken geld worden verdiend. Het gevaar ligt op de loer dat hij terugvalt."

Chefkok

Ook zijn medeverdachten, van wie enkelen met een Mexicaanse achtergrond, willen het strafproces graag in vrijheid afwachten. Justitie is daar echter tegen. "Het gevaar op herhaling is te groot. Daarnaast is er een mogelijkheid dat enkelen zullen vluchten, omdat ze geen enkele binding met Nederland hebben."

Tegen de medeverdachten zijn veel bewijzen, zegt het OM. Zo zijn ze in het lab opgepakt, bestaan er belastende opgenomen gesprekken, of is hun DNA aangetroffen op voorwerpen in het lab. Eén van de verdachten is het broertje van één van de twee kopstukken van de organisatie, bijgenaamd El Gordo. Die man wordt door het OM gezien als 'chefkok', een persoon die overgevlogen Mexicanen trainde in het produceren van de verslavende drug. Die opleidingen zou hij hebben gegeven in Spanje.

De criminele organisatie achter het lab in Vroomshoop had volgens justitie ook elders productielocaties voor crystal meth, waaronder in het Gelderse Baak, Zeeland en België.

Komende zomer dient een volgende rechtszitting rondom het crystal methlab in Vroomshoop.