Zonneauto uit Enschede kan niet racen in Australië, maar wél in Marokko

Solar Team Twente gaat racen in Marokko (voertuig is van de vorige editie World Solar Challenge) (Foto: Solar Team Twente / Jerome Wassenaar)

De studenten van Universiteit Twente hebben een alternatief gevonden voor de afgelaste race in Australië met auto's die op zonne-energie rijden. Solar Team Twente heeft zich ingeschreven voor de Morocco Solar Challenge. In oktober gaat er geracet worden door het Noord-Afrikaanse land.

De race in Australië, de World Solar Challenge, werd afgelast omdat de organisatoren niet genoeg deelnemers konden ontvangen. Australië heeft de grenzen gesloten om het coronavirus buiten de deur te houden. Die zonnerace wordt vaak door Nederlandse teams gewonnen. De wedstrijd zou op 22 oktober beginnen in het noordelijke Darwin en ongeveer een week later zouden de auto's finishen in zuidelijke Adelaide.

"De annulering van de reis naar Australië was een verpletterende klap voor het team", zegt teamleider Colin van Laar. "Het doel waar we meer dan een jaar naar toe hadden gewerkt, leek in één klap verdwenen. Dat heeft ons natuurlijk hard geraakt. Tegelijkertijd bleek dit team uit het juiste hout gesneden en konden we snel terugveren. We besloten onze schouders eronder te zetten om een alternatief te vinden en zijn nooit gestopt met werken aan ons voertuig op zonne-energie van wereldklasse. We liggen nog steeds precies op schema."

Verschil met Australië

De race in Marokko wordt een totaal nieuwe uitdaging en de ultieme test voor de zonneauto die momenteel wordt ontwikkeld door Solar Team Twente. De auto was oorspronkelijk ontworpen om de vlakke delen van Australië te doorkruisen. In Marokko zijn juist veel hoogteverschillen. Het team zal moet aan de slag met een andere racestrategie.

Judith Tel, strateeg en elektrotechnisch ingenieur bij Solar Team Twente: "De nieuwe route en het onbekende landschap zijn een uitdaging voor het hele team. Strategisch gezien moeten we terug naar de tekentafel en we weten nog niet precies waar we mee te maken hebben. De evaluaties van eerdere races in Australië zijn nu minder bruikbaar".

Drie Nederlandse teams

De Morocco Solar Challenge begint in de Marokkaanse havenstad Agadir. Daarna gaan de auto's langs het Atlasgebergte en door een deel van de Sahara terug naar de finish in Agadir, een tocht van ruim 2.500 kilometer. Naast Twente doet ook de studentenploeg uit Groningen mee in Marokko. Delft heeft ook plannen, maar moet nog wat laatste dingen voor regelen.