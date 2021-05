Jaren werk: Mans Kapbaarg-mozaïeken in Almelo worden eindelijk opgeknapt

Dat wordt een hele klus, blijkt als hij een van de panelen laat zien. De splinters en het gruis komen er af als hij het optilt. “De voegen houden alles bij elkaar, maar daar is alles mee gezegd”, klinkt het mistroostig. “De ondergrond is compleet weggerot, door het vocht dat er jaren in heeft gezeten.”

De ondergrond van de panelen is verrot (Foto: RTV Oost)

Steentje voor steentje

Niet alleen de ondergrond, ook de mozaïekkunstwerken zelf zijn in slechte staat. Er missen steentjes, de kleuren zijn dof en er zitten scheuren in. “Alles moet steen voor steen worden schoongemaakt, gevoegd of vervangen.” Dat doet Hunter op een van de werktafels die hij in het atelier heeft gezet.

“Met één plaat ben ik een aantal dagen bezig”, legt hij uit. “Het moet worden schoongemaakt, geschuurd en gevoegd. Dat moet allemaal heel precies.” Het ene paneel is met een paar aanpassingen hersteld, “maar sommigen moet ik helemaal opnieuw doen.”

Bekijk hoe Hans Hunter bezig is met zijn monnikenwerk

De kunstwerken in de tunnel vertellen samen het verhaal van Mans Kapbaarg, soldaat en vooral praatjesmaker in het leger van Napoleon. Zijn verhaal is vereeuwigd in kunst, gemaakt door leerlingen van het ROC van Twente. Hunter mag aan de kunstwerken zelf niks veranderen. “Het is echt restaureren, herstellen. Ik mag niets veranderen aan de beelden die er op staan.”

Hans Hunter aan het werk (Foto: RTV Oost)

Er moet gekeken worden naar een andere manier van herstellen, anders kan iemand anders over een paar jaar hetzelfde doen als ik nu Hans Hunter

Ondanks het vele werk is hij blij met de klus die hij heeft gekregen. “Ik hou van een uitdaging en ik ben blij dat ik iets voor de stad kan doen.” De platen uit de tunnel zijn al eerder gerestaureerd. “Er moet gekeken worden naar een andere manier van herstellen, anders kan iemand anders over een paar jaar hetzelfde doen als ik nu.”

Er zit nog wat werk in de oude panelen (Foto: RTV Oost)

Het contrast met de herstelde panelen kan niet groter zijn. Ze steken fel af tegen de panelen die nog moeten gebeuren. “Deze zagen er net zo slecht uit als de rest. Het werk levert dus wel echt wat op”, zegt Hunter als hij kijkt naar de fonkelende panelen die al klaar zijn. Eind dit jaar hoopt hij alle panelen hersteld te hebben.