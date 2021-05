Nadat Fireworks-directeur documenten heeft gekregen gaat hij weer procederen: 'Dit betekent doorbraak'

Nadat hij deze week de stukken binnenkreeg, viel hij nog net niet van zijn stoel. "Ik had wel een idee wat er speelde, maar wist niet dat het zo erg was. Ik ben me echt rot geschrokken."

Tegelijk biedt het nieuwe mogelijkheden, aldus Bakker. "Met deze stukken kan ik mijn onschuld aantonen. Reden voor mij een herzieningsverzoek in te dienen bij de Hoge Raad. En los daarvan spelen er op de achtergrond nog enkele andere zaken, maar daar wil ik in het huidige stadium nog niets over kwijt. Maar met deze nieuwste informatie kan ik aantonen hoe het eigenlijk écht zit."

Hoogste bestuursrechter

De hoogste bestuursrechter oordeelde in februari dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de door Rudi Bakker opgevraagde documenten moest afgeven. Bakker en zijn zoon Raymond hadden daartoe een zogenoemde WOB procedure opgestart. Om aan te tonen dat het rijksbeleid ten tijde van de vuurwerkramp niet deugde en dat de Fireworks-directie als gevolg daarvan ten onrechte is veroordeeld.

Het ministerie heeft de circa vijftig documenten deze week alsnog aan Bakker overhandigd.

Weggelakt

De documenten waren overigens reeds in het bezit van Bakker, maar belangrijke passages waren weggelakt of bepaalde stukken ontbraken simpelweg. Bakker heeft na het arrest van de Raad van State nu alsnog de 'ongecensureerde versie' gekregen.

Aanvankelijk bestond trouwens het idee dat de gewraakte documenten allang waren vernietigd, maar zoon Raymond Bakker ontdekte dat ze nog bestonden. Waarop hij en zijn vader naar de Raad van State stapten. Het ministerie verklaarde nog wel dat de documenten niet meer zouden bestaan, maar dit argument veegde de Raad van State van tafel en gelastte dat het departement ze moest afgeven.

Niet veroordeeld

Na bestudering komt Bakker nu tot de conclusie dat hij nooit veroordeeld had mogen worden. De voormalig Fireworks-directeur heeft de belangrijkste documenten op zijn eigen website geplaatst.

Onder de pet

Volgens Bakker tonen de nieuwste documenten aan dat de overheid willens en wetens belangrijke informatie 'onder de pet heeft gehouden'. De overheid zou die meteen na de vuurwerkramp hebben weggemoffeld. Die informatie toont volgens Bakker aan dat de regelgeving rond vuurwerk ten tijde van de ramp uiterst gebrekkig was.

Weggemoffeld

Als bewijs daarvoor laat Baker op zijn website een volgens hem cruciale passage zien van een 'gecensureerde versie' en het ongecensureerde document, zoals hij dat nu alsnog heeft gekregen. "Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft er destijds alles aan gedaan om voor hen belastende (en voor mij ontlastende) documenten achter te houden."

De 'gecensureerde versie' van volgens Fireworks-directeur cruciale documenten. (Foto: Rudi Bakker )

De bijna volledig 'ongecensureerde versie' van volgens Fireworks-directeur cruciale documenten. (Foto: Rudi Bakker)

De Fireworks-directie is destijds veroordeeld omdat het 'te veel en te zwaar' vuurwerk had opgeslagen. Volgens Bakker tonen de nieuwste documenten echter aan dat hij zich destijds aan de voorgeschreven classificaties heeft gehouden.

"Dit is de basis van mijn onterechte veroordeling en de bovengenoemde punten tasten die veroordeling aan. Als de rechter daarmee bekend was geweest, zou hij tot een andere uitspraak zijn gekomen die tot vrijspraak zou hebben geleid."

Eerherstel

Bakker heeft na zijn veroordeling destijds doorgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad, maar ook daar kreeg hij nul op het rekest. Hij zegt door te blijven strijden voor eerherstel.

In oktober 2019 nog heeft voormalig Europarlementariër Paul van Buitenen, die vijf jaar lang onderzoek deed naar de ramp, aangifte gedaan tegen de Staat der Nederlanden en haar rol in de vuurwerkramp. Van Buitenen trok destijds op met Bakker. Nadat justitie liet weten niets te zullen doen met de aangifte, is er een artikel 12-procedure opgestart in een poging alsnog strafvervolging af te dwingen. Die procedure loopt nog.

Bij de vuurwerkramp in mei 2000 kwamen 23 mensen om het leven - onder wie vier brandweerlieden - vielen bijna duizend gewonden en werd de wijk Roombeek grotendeels van de kaart geveegd.

De berichtgeving van RTV Oost over de vuurwerkramp is terug te lezen in dit dossier.

TV Oost zendt woensdag 13 mei om 20.00 uur de documentaire 'De Waarheid' van Pieter Fleury uit.