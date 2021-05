Ouderenbond wil dat overheid senioren beter informeert over vaccineren

Waar kan ik mijn vaccinatie halen? Van wie krijg ik de vaccinatie? Welk merk krijg ik? Is het veilig? Sinds de vaccinaties zijn gestart in begin januari krijgt de ouderenbond er dagelijks tal van vragen over van ouderen. "Er is veel onduidelijk", zegt directeur Marcel Sturkenboom. Daarom wil de ouderenbond nu meer duidelijkheid vanuit het Ministerie van Volksgezondheid.

"In het begin was het vrij duidelijk. Er zou bij de oudste begonnen worden en dan naar beneden in leeftijd gewerkt worden. Daarna kwam er steeds meer discussie en onduidelijkheid. Welk vaccin is er het eerst? Welke is het sterkst? Toen werd de logistiek een ding. Wie prikt er allemaal en wanneer? Toen was er gedoe met beschikbaarheid, werden er vaccinaties stopgezet en doelgroep uitgesloten. Waar het op neerkomt is dat het nauwelijks is te volgen."

Marcel Sturkenboom, directeur van de ouderenbond, schuift vrijdagavond aan bij het TV Oost-programma ‘Bij Oost Vandaag’ om dieper in te gaan op het onderwerp.

Twijfels over vaccin

Sturkenboom merkt dat vooral de mensen tussen de 60 en 65 jaar twijfelen, omdat zij het vaccin van AstraZeneca krijgen. "Je hoort vaak dat ze zeggen: ik wacht wel even totdat ik Pfizer kan krijgen."

De directeur maakt zich zorgen over het feit dat ruim 20 procent van de 70-plussers nog geen eerste vaccin heeft gehad. Daarom wil KBO-PCOB meer communiceren over de vaccinaties en wil het dat het ministerie duidelijker is. "Ze moeten meer gebruik maken van andere kanalen dan alleen de website van Rijksoverheid. Niemand kijkt daarop."

Angst

Geriater Ellen Elbrecht verwelkomt dagelijks ouderen in het Deventer Ziekenhuis en begrijpt waarom die doelgroep veel vragen heeft. "Er is natuurlijk heel veel aandacht geweest in de media voor die vaccins. AstraZeneca en Janssen werden even stopgezet en er kwam nieuws naar buiten over mogelijke bijwerkingen. Angst speelt wat dat betreft bij sommige mensen wel een rol."

Daarnaast is het volgens Elbrecht voor ouderen soms lastig om een afspraak te maken. "En ook zie je dat informatie over vaccineren de allochtone en eenzame ouderen minder goed bereikt."