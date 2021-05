Despacito langs de A1: Muziekvereniging Armonia repeteert in tent langs de snelweg

De lockdown valt veel leden van het orkest zwaar. Zonder repetities is het lastiger om het orkest bij mekaar te houden, merkte voorzitter Manon Jonquière. "We probeerden online contact te houden. Maar de animo nam steeds meer af. Vooral onder jongeren, die vaak al de hele dag online les hadden gehad."

Manon beseft dat er iets moet gebeuren en regelt een tent die voortaan als repetitieruimte dient. Al snel heeft de muzikante ook een locatie op het oog: een zompig grasveld aan de rand van een bedrijventerrein, pal naast de snelweg. Perfect.

Perfecte locatie

"Wij mogen geen mensen trekken of opstoppingen creëren", zegt Manon. "Dus daarom is de rand van een bedrijventerrein ideaal. Langs de snelweg heeft ook niemand last van ons geluid. En dan kijken we ook nog eens uit over een vijvertje!"

Het orkest repeteert in groepen van dertig, een half uur per groep. "Dus dan is de kou prima vol te houden. En het mooie is dat bijna iedereen aanwezig is", zegt Manon. "Dit is toch fantastisch? Zoiets vergeet je de rest van je leven niet."

Heimwee naar gebouw

Het heeft wel wat, repeteren in een tent. Toch willen de meeste jongeren snel weer terug naar het oude gebouw. "Het is hier erg fris, bovendien is er meer ruimte in het gebouw", zegt een saxofonist. "Maar het is mooi om iedereen weer te zien en samen te spelen."