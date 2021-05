Scheidend PvdA-voorzitter Vedelaar: "Tegenvallende verkiezingsuitslag geen reden voor vertrek"

Vedelaar meldde vanochtend dat ze zich niet kandidaat stelt voor een nieuwe termijn, wanneer de PvdA op 2 oktober een nieuwe voorzitter kiest. Na vier jaar vindt ze het tijd dat iemand anders zich met veel energie stort op het leiden van de partij.

"Nee, de verkiezingsuitslag is niet de voornaamste reden van mijn vertrek", zegt Vedelaar in Afslag Oost op Radio Oost. Al speelde de teleurstelling van 17 maart wel degelijk mee. "Als voorzitter van de partij ben je ook campagneleider. Dan ga je voor de absolute winst. Maar we zijn op negen zetels blijven steken en dat was een enorme domper voor de partij. Daar kijk ik ook heel zelfkritisch naar."

Vertrek Asscher

Daarbij kreeg Vedelaar slechts twee maanden voor de verkiezingen te maken met het vertrek van lijsttrekker Lodewijk Asscher. "Dat heeft me veel verdriet gedaan en het speelt allemaal mee in de afweging die je maakt. Al heeft het mijn beslissing uiteindelijk niet veranderd."

De voornaamste reden voor het afscheid van Vedelaar zit hem in de persoonlijke sfeer. "We zijn van Zwolle naar Holtheme verhuisd, nog weer drie kwartier verder van de Randstad. Terwijl er een hele grote opgave voor de partij ligt. Dan denk ik dat het goed is dat iemand met heel veel nieuwe energie er weer vol power voor gaat."

Moeilijke jaren

Voor de nieuwe voorzitter ligt er de taak om iets goed te maken van de verkiezingsnederlaag van 2017. De afgelopen jaren waren dan ook niet eenvoudig voor Vedelaar en haar partijgenoten. "Vier jaar geleden gingen we van 38 zetels naar 9. We raakten als organisatie al onze mensen kwijt en financieel zaten we aan de grond. De moed was even heel diep in de schoenen gezakt binnen de partij."

Toch gaf de voormalig wethouder van Zwolle niet op. "Samen met de partijgenoten en het bestuur hebben we alles op alles gezet om de boel weer op orde te krijgen. Na 2017 wonnen we ook drie verkiezingen op rij wel, laten we dat niet vergeten. We werden de grootste bij de Europese verkiezingen, daar ben ik nog steeds heel trots op."

'Poten in de modder'

Maar de meeste recente verkiezingen vielen dus weer tegen. En hoewel dat naar eigen zeggen niet dé reden is van haar vertrek, vindt Vedelaar het nu wel mooi geweest in Den Haag. "Je moet je af en toe in het leven afvragen 'wat past in deze fase het beste bij mij?'. Ik kijk er enorm naar uit om weer regionaal of lokaal met de poten in de modder te gaan staan. Heel dicht bij de mensen."

Wat het gaat worden, dat weet Vedelaar nog niet. "Daar ga ik in de zomer heel goed over nadenken. Maar het zal absoluut iets zijn in de wereld van wonen, welzijn, zorg. Ik hoop dat er een mooie plek is waar ik al mijn enthousiasme weer kan inzetten."