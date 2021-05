GA Eagles mag nog altijd dromen van directe promotie na gelijkspel De Graafschap

De opdracht was helder voor Go Ahead Eagles: in eigen huis winnen van NEC en dan zo snel mogelijk kijken naar de uitslag van Jong Ajax - De Graafschap. De Superboeren hadden directe promotie in eigen hand, maar daarvoor moest er wel gewonnen worden op De Toekomst. En dat bleek dus lastiger dan gedacht.

Go Ahead Eagles kende daarentegen tegen NEC een heerlijke start. Al na zes minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Brouwers, genomineerd voor de titel beste speler van de vierde periode, jaagde goed door en strafte geschutter van NEC-verdediger Lartey Sanniez vervolgens genadeloos af: 1-0.

Strafschoppen

Halverwege de eerste helft werd het ook al 2-0 via Hendriks. De spits mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Berden in de zestien was gevloerd. Hendriks faalde niet en verzilverde het buitenkansje. Op slag van rust kreeg ook NEC een strafschop na een domme overtreding van Lucassen. Bruijn passeerde vervolgens Gorter, die dus niet voor de 25ste keer zijn doel schoon wist te houden.

Blessure Brouwers

In de tweede helft had Go Ahead Eagles het een stuk lastiger tegen NEC. De 2-2 hing in de lucht, maar zoals zo vaak dit seizoen onderscheidde Gorter zich met enkele fraaie reddingen. Smet op de avond was het uitvallen Brouwers, die zich na een uur voetbal noodgedwongen moest laten wisselen. Het is nog maar de vraag of hij tijdig fit is voor de belangrijkste duels van het seizoen.

Wie promoveert er?

Komende woensdag wordt duidelijk welke ploeg net als kampioen SC Cambuur rechtstreeks promoveert naar de Eredivisie. Het wordt enorm spannend, want zowel De Graafschap, Go Ahead Eagles, Almere City en NAC Breda maken allemaal nog kans om als tweede te eindigen in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles gaat op bezoek bij Excelsior, De Graafschap ontvangt Helmond Sport, Almere City speelt thuis tegen Jong PSV en NAC reist af naar Leeuwarden.

Go Ahead Eagles - NEC 2-1

1-0 Brouwers (6)

2-0 Hendriks (25/pen)

2-1 Bruijn (40/pen)

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Odenthal

Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling (Droste/72), Beukema, Bakker, Kuipers; Lucassen, Botos (Eddahchouri/86), Brouwers (Idzes/55); Berden, Hendriks (Mulenga/86), Van Hoeven (Rabillard/72)

NEC: Branderhorst; Van Rooij, Lartey Sanniez, Van Eijden (Beekman/64), Odenthal; El Karouani, Vet, Bruijn (De Wolf/84); Tavsan, Janga, Okita