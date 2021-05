PEC Vrouwen geeft in blessuretijd zege uit handen bij Excelsior

PEC Zwolle Vrouwen leek lange tijd af te stevenen op een overwinning tegen Excelsior, maar in de blessuretijd kwamen de Rotterdammers toch nog op gelijke hoogte. Door een benutte strafschop in de 92e minuut werd het alsnog 1-1 in het Van Donge & De Roo Stadion.

PEC werd al vroeg in het duel gevaarlijk. Bruinenberg raakte eerst nog de paal, maar in de zevende minuut was het wél raak. Op aangeven van Van Olst tilde ze de stand naar 0-1. Het leek lange tijd de eindstand te zijn, totdat de bal in blessuretijd op de stip ging. Nieuwland maakte dankbaar gebruik van dat buitenkansje en bezorgde Excelsior alsnog een punt tegen PEC.

Ondanks het puntenverlies in Rotterdam gaat PEC nog wel aan de leiding in de stand van de play-offs om de vijfde plek. Het gat met achtervolger SC Heerenveen is wel geslonken tot een punt. PEC wacht nog altijd op de eerste zege in de nacompetitie. Alle wedstrijden werden tot nu toe gelijkgespeeld.