De eerste FC Twente - Heracles in 1965: “We dreven op het veld”

Issy ten Donkelaar is vanuit Sportclub Enschede speler geworden bij de nieuwe fusieclub. “Bij ons was het toen een beetje een allegaartje. Het moest nog een team worden. Maar tegen Heracles stonden we er. Er was altijd al sprake van rivaliteit, dat was met Sportclub ook al zo. Het Diekman-stadion zat niet voor niets vol met 17.000 toeschouwers.”

Grote zege

FC Twente wint de allereerste onderlinge ontmoeting dus met grote cijfers: 4-1. Maar een makkelijke overwinning is het zeker niet. Scheidsrechter Leo Horn wijst na een kwartier naar de penaltystip als Johan Plageman een overtreding maakt. Chris Hartjes schiet vanaf elf meter Heracles op voorsprong.

Als Dais ter Beek na een half uur voor Twente scoort, begint het ineens te stortregenen. Ten Donkelaar: “We dreven op het veld. Toen moest het op karakter gebeuren en dat lukte goed.”

De derde goal van FC Twente werd gemaakt door Hans Roordink (Foto: Algemeen Dagblad)

Duitser uitblinker

Onder leiding van de uitblinkende Duitser Heinz Höher loopt FC Twente dan weg naar 4-1, met ook een goal van Ten Donkelaar. “Dat was een geval apart, die Höher. Hij deed werkelijk alles alleen, daar werd je gek van. Toen Rijvers kwam moest hij ook weg. Maar tegen Heracles was hij beresterk.”

Bij Heracles speelt het jonge talent Epi Drost in de voorhoede. “Ik meen rechtsbuiten”, herinnert Ten Donkelaar zich. “Goede voetballer, maar heel flegmatiek. Later werd hij bij FC Twente door Kees Rijvers omgeturnd tot verdediger.”

Eerste rode kaart in Nederland

Ook Issy ten Donkelaar zelf is aan het einde van zijn carrière nog twee jaar Heraclied. Hij staat voor altijd in de geschiedenisboeken door als eerste speler in het betaalde voetbal in 1972 de rode kaart te krijgen. “Dat was tegen Helmond Sport. Ik wist niet eens van het bestaan van die kaarten. Ik dacht: wat is dat nou! Ik kon inrukken.”

Issy ten Donkelaar (nu bijna 80 jaar oud) maakt furore als jeugdtrainer bij FC Twente en is van 1994 tot 1996 hoofdtrainer. Hij is nog altijd vergroeid met de club. “Derby’s zijn toch altijd apart. Ik heb enorm veel respect voor wat ze bij Heracles presteren, toch wint FC Twente met 2-1.”