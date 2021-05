Geblesseerde Brouwers gelooft in misstap De Graafschap: "Schat onze kansen heel hoog in"

Geblesseerde Brouwers gelooft in directe promotie: "Schat onze kansen heel hoog in"

Luuk Brouwers dicht Go Ahead Eagles goede kansen toe om komende woensdag rechtstreeks te promoveren naar de Eredivisie. De kans is echter groot dat de middenvelder de enorm spannende ontknoping niet vanaf het veld meemaakt. Brouwers viel vanavond geblesseerd uit in het duel met NEC (2-1).

"Het is even afwachten hoe het lichaam reageert en wat er uit de scans komt. In eerste instantie dacht ik dat het mijn schouder was die uit de kom ging, maar dat bleek toch niet zo te zijn. Het lijkt een aanhechting bij mijn oksel te zijn. Dat heeft vast een heel mooie naam, maar daar zit waarschijnlijk iets goed mis. Ik wilde het nog wel even proberen, maar dat werd me afgeraden", zegt Brouwers na afloop.

Te vroeg

Het duel van komende woensdag met Excelsior lijkt dan ook te vroeg te komen voor Brouwers. "Zoals het er nu uitziet wordt het woensdag wel lastig. Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Hopelijk is het maandag of dinsdag wat beter, maar ik verwacht er niet veel van. Die wedstrijd van woensdag is fantastisch en daar had ik graag bij willen zijn", klinkt het balend.

Beloning

Go Ahead Eagles won vanavond zelf met 2-1 van NEC en zag De Graafschap verzuimen het promotieticket definitief binnen te halen bij Jong Ajax. In de slotfase kregen De Superboeren opgelegde kansen, maar het bleef 1-1 in Amsterdam. "Dat was enorm spannend. We keken mee op onze telefoons. Nu maken we met nog één wedstrijd te gaan nog kans op directe promotie. Wie had dat gedacht aan het begin van het seizoen? Dit is echt fantastisch en een beloning voor het harde werken."

Druk bij De Graafschap

Ondanks dat De Graafschap directe promotie nog altijd in eigen handen heeft, denkt Brouwers dat Go Ahead Eagles goede kansen maakt om als tweede te eindigen. "Ik wil het nog wel zien met een beetje druk bij De Graafschap. Ik schat onze kansen heel hoog in. Wij móéten winnen bij Excelsior. En NAC en Almere kunnen ook nog promoveren. Fantastisch, toch?"