Auto slaat over de kop en belandt in sloot bij Diepenveen

Een automobiliste is vanmorgen met haar auto over de kop geslagen en in een sloot beland op de Wetermansweg in Diepenveen.

De vrouw schoot in een flauwe bocht van de weg. Het slachtoffer zit nog vast in de auto. De brandweer is bezig om de bestuurster te bevrijden uit het autowrak. Niet bekend is wat haar toestand is.

De brandweer heeft de vrouw, een dame op leeftijd, na een uur uit de auto kunnen halen. Al die tijd zat het slachtoffer vastgeklemd in de auto, die ondersteboven lag. Ze is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De Wetermansweg is afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.