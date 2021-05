"Graven Molukse KNIL-militairen verdienen een beschermde status"

Het is een bijzonder jaar. Het is zeventig jaar geleden dat de Molukkers tegen hun wil naar Nederland kwamen. Onlangs sloot de gemeente Staphorst zich aan bij de landelijke oproep van elf burgemeesters aan het kabinet om het leed van Molukkers vanaf hun aankomst in Nederland te erkennen. Ook zes Overijsselse gemeenten lieten weten diezelfde oproep te steunen. Het geven van een beschermde status aan de graven zou volgens de stichting een mooi vervolg zijn.

Historische en beschermde status

Het bestuur wijst ook naar de gemeente Tiel. Die besloot eind maart de graven van de ex-KNIL-militairen in hun gemeente een historische en beschermde status te geven. Volgens de bestuursleden zou het een mooi gebaar zijn richting de Molukse gemeenschap om dit ook in Staphorst te doen. "Het zou gek zijn als dit in de ene gemeente wel gebeurt en in de andere niet", zegt de voorzitter van de Rouveense stichting.

Om hoeveel graven het in de gemeente Staphorst precies gaat, is niet bekend. In Rouveen zijn er volgens de stichting zeker acht, waarschijnlijk meer. In Staphorst liggen waarschijnlijk ook KNIL-militairen begraven die met hun gezinnen in Kamp Beugelen in Staphorst woonden. "Het zou goed zijn als de gemeente zou onderzoeken om hoeveel graven het gaat om ze vervolgens te beschermen voor het nageslacht", vindt Latupeirissa.

Het bestuur zou ook graag zien dat er een kleine gedenksteen, met de namen erop, wordt geplaatst. Dat zou moeten op een van de begraafplaatsen in Rouveen of Staphorst.

400 nieuwe inwoners

In 1951 werden 12.500 Molukse KNlL-militairen en hun gezinnen vanuit Indonesië naar Nederland verscheept. De ex-soldaten gingen met hun vrouw en kinderen naar ruim negentig woonoorden in Nederland. In Overijssel, waren dat: Conrad en Beugelen in Staphorst, Laarbrug bij Ommen, St Joseph in Glanerbrug en Vossenbosch (Wierden). In Beenderribben (Steenwijkerwold), Pikbroek (Steenwijk) en Eind van 't Diep (Steenwijk) zaten ook Molukse gezinnen. In veel gevallen waren het parallelle werelden, zonder veel contact met de plaatselijke bevolking.

Op woensdag 25 april 1951 arriveerden in Staphorst vier bussen met in totaal 21 Ambonese gezinnen, enkele dagen later gevolgd door nog eens 63 andere. Zo telde de gemeente binnen een week in totaal 400 nieuwe inwoners. Ze werden ondergebracht in kamp Beugelen. Drie jaar later arriveerden 23 gezinnen in kamp Conrad in Rouveen. Beide waren Jodenkampen. De barakken verkeerden in niet al te beste staat.

Geen excuses

De verwachting en ook de afspraak was dat de militairen en hun gezinnen zes maanden zouden blijven tot de politieke situatie gestabiliseerd zou zijn en ze terug konden naar de Molukken. Na zeventig jaar is de situatie nog onveranderd. Nederland zou ook helpen bij het realiseren van een eigen staat en had beloofd dat de KNIL-militairen in actieve dienst zouden blijven.

Die eigen staat kwam er niet en de mannen werden bij aankomst in ons land meteen ontslagen en mochten ook niet aan het werk. Het zorgde voor enorme frustraties bij de eerste en de tweede generatie. Excuses van de Nederlandse overheid kwamen er nooit.