FC Twente en Heracles Almelo schieten allebei niets op met gelijkspel in derby

De Twentse derby in de Eredivisie is voor de tweede keer dit seizoen geëindigd in een gelijkspel. In De Grolsch Veste werd het 1-1 en daar hebben beide ploegen weinig aan.

Waar Heracles met dezelfde elf begon als tijdens de zege op VVV, voerde Ron Jans bij FC Twente liefst vier wijzigingen door na de nederlaag bij Fortuna Sittard. Jayden Oosterwolde, Wout Brama, Thijs van Leeuwen en Luka Ilic werden verkozen boven Dario Dumic, Godfried Roemeratoe, Luciano Narsingh en Queensy Menig.

Beste kansen Twente na tam begin

Het eerste schot kwam na zeven minuten van Noah Fadiga. De Heracles-back schoot hard naast. Pas na een kwart wedstrijd viel de eerste poging van Twente te noteren. Van Leeuwen schoot echter te slap in om het Janis Blaswich moeilijk te maken. Even later kon Jesse Bosch net niet bij een strakke voorzet van Danilo. Die spits stond daarna in de weg bij een inzet van Ramiz Zerrouki.

Ilic raakt paal

Kort daarna raakte Ilic de paal met een kopbal en haalde Robin Pröpper in de rebound een kopstoot van Danilo van de lijn. Een paar minuten voor rust liet Heracles zich weer eens zien. Topscorer Rai Vloet schoot hard, maar de bal zeilde over het doel van Joël Drommel. Na precies 45 minuten floot arbiter Allard Lindhout voor de rust.

Knoester opent score

Pas na twintig minuten was er in de tweede helft een doelpoging. Die kwam van grote afstand van Ilic en was geen probleem voor Blaswich. Even later was het raak voor de Almeloërs. Mats Knoester kopte heel knap raak op aangeven van Vloet.

VAR ontneemt Twente strafschop

Een kwartier voor het einde dacht Danilo zijn zeventiende van het seizoen binnen te mogen schieten vanaf de strafschopstip. Na inmenging van de VAR ging de strafschop uiteindelijk niet door, omdat de bal niet stillag bij de uittrap van Drommel die de aanval inleidde waarin uiteindelijk de overtreding op Menig voor de strafschop werd gemaakt.

Toch gelijk door Danilo

Kort voor het einde was het toch raak voor de Braziliaanse topscorer van Twente. Hij schoot zeer knap de 1-1 achter Blaswich. De spits was ook nog dicht bij de winnende, maar zag Blaswich zijn harde vrije trap uit het doel boksen. Aan de andere kant bracht Drommel redding op een vrije trap van Vloet.

Play-offs

Het bleef bij 1-1 en daar schieten beide ploegen weinig mee op. Heracles zakt naar de negende plek door de zege van Sparta gisteren op Vitesse en Twente blijft twaalfde. Die ploeg kan alleen met een wonder nog de play-offs om Europees voetbal bereiken.

Reeksen en cijfers

De nederlaag was de twaalfde thuiswedstrijd op rij waarin FC Twente niet wist te winnen. Dat is de langste reeks ooit voor de Enschedese ploeg. De vorige reeks was in het seizoen 2017/2018. Heracles bleef juist voor de vierde keer op rij ongeslagen in een Twentse derby.

FC Twente - Heracles Almelo

0-1 Knoester (70)

1-1 Danilo (85)

Arbiter: Lindhout

Geel: Smal, Bosch, Burgzorg

FC Twente: Drommel; Markelo, Ebuehi, Oosterwolde, Smal; Brama (Staring/74), Bosch, Zerrouki; Van Leeuwen (Narsingh/74), Danilo, Ilic (Menig/74).

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Knoester, Quagliata; Schoofs, Vloet, De la Torre (Rente/84); Lunding (Azzaoui/46), Bakis (Kutucu/62), Burgzorg.