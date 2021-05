Schaapsherder Anita zag de zeldzame lammergier als eerst: "Kroon op m’n werk"

De lammergier was in Overijssel (Foto: Hans Pohlmann (Vulture Conservation Foundation))

Veel vogelspotters zullen jaloers zijn, als ze het verhaal van schaapsherder Anita Wichers horen. Zij spotte in Overijssel de lammergier als eerste. Al de hele week hield ze de berichtgeving in de gaten en uiteindelijk werd ze beloond. "Je hartritme is dan gewoon niet meer te stoppen."

Afgelopen woensdagochtend was Anita met haar kudde op pad. De lucht werd steeds donkerder dus besloot ze haar regenpak uit d'r tas te halen. "Toen deed ik het kijkertje weer om m'n nek en zag ik ineens een gigantische vogel voor me opvliegen." Haar hart begon sneller te kloppen. "Ik dacht direct: 'yes, dit is 'm!'"

Reegeit

De lammergier, een vrouwtje, bleef de dagen erna hangen op de Archemerberg. "Ik sprak kort daarna onze boswachter en die had een reegeit achter in de auto liggen die hij 's nachts van de weg had gehaald. Een verkeersslachtoffer." Samen met de boswachter heeft ze de aangereden reegeit aangeboden aan de lammergier. "We hebben het kadaver bovenop de berg gelegd."

Het is jammer dat mensen toch het terrein oplopen om die vogel te fotograferen schaapsherder Anita Wichers

Even liepen ze weg om de enorme vogel de ruimte te geven. "Maar na een kwartiertje zaten we echt sprakeloos te kijken. We zagen hem zo mooi vanuit de verte komen aanzweven."

Vogelspotters

"Het is best bijzonder dat het dier hier in Nederland wordt gezien", vertelt Hans Pohlmann, voorzitter van de Gieren Beschermings Organisatie. "Voor 1980 werd het dier helemaal niet in Nederland gesignaleerd. Tegenwoordig zo eens in de drie jaar."

En zo'n zeldzaam dier, trekt vogelaars. "Ik sprak gistermorgen heel veel mensen, ook uit het westen van het land. Die zaten om half zes 's ochtends al in de auto. Ze kwamen écht naar onze berg toe om de gier te zien", zegt Anita. Volgens haar kunnen liefhebbers hun camera heel mooi beneden aan de schuine weg neerzetten, maar moeten mensen zich wel gewoon aan de regels houden en op de paden blijven. "Het is jammer dat mensen dan toch het terrein oplopen om die vogel te fotograferen."

Onze verslaggever stond afgelopen week ook oog in oog met de lammergier:

Hoe lang de gier nog in Overijssel blijft, is de grote vraag. Hij kan namelijk ieder moment weer vertrekken. "Ik hoop dat ik nog één keer een knipoogje van ‘m krijg voordat ‘ie weggaat. Ik ben al 25 jaar schaapsherder op de Archemerberg en Lemelerberg, maar dit was echt een kroon op m’n werk."