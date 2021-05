Nog snel even op pad voor Moederdag: 'Het is drukker dan ooit'

Met z'n 15 jaar ging Daniel in Delden vandaag nog snel even op pad voor Moederdag. "Een mooi bloemetje waardeert ze wel." Bij de bloemist en bakker in Delden is het drukker dan ooit. "Mensen kunnen nog steeds niet zoveel door corona, dus willen graag iets leuks doen voor elkaar." En dan blijkt Moederdag een uitgelezen moment.

Bij Bakker Meen hebben ze al sinds december 'kerstdrukte'. "Er wordt zoveel gekocht, het is echt niet normaal." En met moederdag in aantocht stonden de rijen vanaf zeven uur vanochtend al voor de bakkerij. Meest verkochte product? De aardbeitaartjes en chocola. Het is veilig om te zeggen dat het voor veel moeders morgen geen caloriearme dag wordt.

Glimlach

Maar ook bij de bloemist even verderop in de Langestraat, bloembinderij In Den Kroon is het druk, druk, druk. "De telefoon blijft maar gaan, we krijgen zoveel bestellingen." Kirsten Schothuis denkt dat er aan 't eind van de dag nog maar weinig bloemen over zijn. "Maar we doen ons best om iedereen met een glimlach naar huis te sturen."

Wie in elk geval met een glimlach de deur uit gaat, is de 15-jarige Daniel. Trots laat hij z'n bloemstuk zien dat hij heeft uitgekozen voor zijn moeder. "Hier is ze vast wel blij mee."