Ron Jans ondanks 'fout VAR' lovend over prestatie van zijn ploeg: "We hebben gedomineerd"

Het leverde gemengde gevoelens op bij Ron Jans. De trainer van FC Twente, die zijn formatie in de Twentse derby met 1-1 zag gelijkspelen tegen Heracles Almelo, baalt van de VAR en scheidsrechter Lindhout, die na rust onterecht een strafschop annuleerden. Toch benadrukte Jans na afloop met name dat hij een positief gevoel overhield van het vertoonde spel van zijn equipe.

"Er heerst tevredenheid over wat de ploeg heeft neergezet", vertelt de oefenmeester. "We hadden een wat aarzelend begin, maar na 23 minuten kregen we de eerste mogelijkheid en daarna vond ik dat we de wedstrijd hebben gedomineerd. We hadden verdiend om te winnen. Een ploeg die strijdt en genoeg heeft gecreëerd. Maar 2021 is niet ons geluksjaar denk ik."

Fout VAR

Een kwartier voor tijd kreeg Twente bij een 0-1 stand een strafschop nadat Queensy Menig werd gevloerd door Giacomo Quagliata. Omdat de bal bij een uittrap van Joël Drommel, voorafgaand aan de strafschop, niet stillag besloten de VAR en arbiter Lindhout het doelpunt af te keuren. Onterecht bleek achteraf, weet ook Jans. "Ik heb begrepen dat de VAR in zo'n situatie helemaal niet mag ingrijpen. Aan de strafschop ging ook een heleboel vooraf. Dat is wel heel jammer."

Fortuna

"Ik vind het niet jammer dat de VAR er is, maar dat de mensen die erover beslissen nog heel vaak discutabele beslissingen nemen", vervolgt hij. "En dat ligt niet aan de VAR, maar aan de mensen die de VAR bedienen", aldus Jans, die verbetering ziet bij Twente. "We zijn de morele winnaar ten opzichte van het duel tegen Fortuna, want dat was echt een wanprestatie. Dit was een veel betere teamprestatie."