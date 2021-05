Rai Vloet reëel na gelijkspel in Twentse derby: "Mogen blij zijn met een punt"

Heracles Almelo hield zaterdagavond een punt over aan de streekderby tegen FC Twente (1-1). Volgens middenvelder Rai Vloet, die andermaal van zich liet spreken met een assist op Mats Knoester, mochten de Almeloërs gezien het spelbeeld best tevreden zijn met een gelijkspel.

"Twente had het meeste recht op een overwinning en creëerde meer dan wij", waren de eerlijke woorden van Vloet na afloop. "Dus dan mag je blij zijn met een punt als je de wedstrijd bekijkt. Maar als je 1-0 voor komt en je tien minuten voor tijd nog steeds voor staat, dan is het wel zuur en heb je toch een bittere nasmaak."

Weinig gecreëerd

Heracles haalde volgens Vloet niet het niveau van de laatste weken. "Dat dominante spel van de afgelopen weken hebben we vandaag niet laten zien. Veel lange ballen. Vooral in de tweede helft hebben we niets gecreëerd en ook weinig goede aanvallen gehad. Dat is wel jammer."

Sparta voorbij Heracles op de ranglijst

Door het gelijkspel heeft de ploeg uit Almelo plaatsing voor de play-offs niet meer in eigen hand. Sparta versloeg Vitesse vrijdagavond en daardoor zijn de Rotterdammers Heracles voorbij gestoken op de ranglijst.

"We moeten naar onszelf kijken. We hebben nog twee zware wedstrijden en ik denk dat we thuis tegen Feyenoord ook gewoon punten kunnen pakken als we ons niveau halen. In de groep heerst nog steeds de motivatie om vol voor de achtste plek te gaan", aldus Vloet.