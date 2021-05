Insecten kunnen zich voortaan uitleven op drie beplante bushokjes in Hengelo

Groene bushokjes, het was een lang gekoesterde wens van Jan Evers van GroenLinks in Hengelo. Vandaag fietste de fractievoorzitter dan ook met een blij gezicht langs de eerste drie beplante bushaltes in zijn gemeente.

"Heel goed dat het nu eindelijk zover is", aldus Evers. "De afgelopen weken heb ik de wethouder al een paar keer aan z'n jas getrokken, wanneer het gerealiseerd zou worden. Gisteren kreeg ik een telefoontje dat ze geplaatst waren, dus ik ben er vandaag even langs gefietst."

De groene bushaltes hebben daken van sedum, een soort vetplant. Ook groeien er bloemen op die allerlei insecten, honingbijen en hommels aantrekken.

Overijsselse primeur

Utrecht had een paar jaar geleden de primeur in Nederland en nu is Hengelo de eerste in Overijssel. Er zijn haltes beplant aan de Deldenerstraat, de Oldenzaalstraat en de Marskant.

"Ieder stukje extra groen helpt een beetje", zegt Evers. "Het houdt water vast, in warme perioden zorgt het voor koelte en het is goed voor de biodiversiteit. Er komen heel veel insecten op af. Zelf heb ik ook groen op m'n dak en daar zie ik dat ook terug."

Symboolpolitiek?

Kritische raadsleden in Hengelo zijn minder enthousiast. Ze spreken van 'symboolpolitiek' en noemen het zonde van het geld. Het project zou duizenden euro's kosten. Daar is Evers het niet mee eens. "Het exacte bedrag heb ik even niet paraat, maar het is te overzien. Elke euro is het waard."

Als het aan de fractievoorzitter van GroenLinks ligt, zijn deze drie bushokjes pas het begin. Deze pilot was eenvoudig te regelen, aangezien deze bushokjes eigendom zijn van de gemeente Hengelo. Het zou zomaar kunnen dat er de komende jaren meer haltes volgen.

"Er staan ongeveer honderd bushokjes in de gemeente Hengelo", weet Evers. "Het merendeel daarvan is uitbesteed aan een firma, maar dat contract loopt volgend jaar af. De wethouder heeft aangegeven dat de groene bushokjes als voorwaarde worden gesteld bij de nieuwe aanbesteding."