Driemaal scheepsrecht voor Landstede Hammers: winst in Rotterdam én grote stap richting halve finale

Landstede Hammers heeft een grote stap gezet richting de halve finales van de play-offs. De Zwollenaren versloegen zaterdagavond Feyenoord in de eerste ontmoeting van de kwartfinales. In Rotterdam waren de basketballers van coach Herman van den Belt oppermachtig: 76-97.

Dat winnen in Rotterdam geen sinecure is bleek wel uit de eerdere duels tussen beide teams, want in de Dutch Basketball League ging Landstede dit seizoen twee keer onderuit op bezoek bij Feyenoord. Zaterdag was dus driemaal scheepsrecht voor de Zwolse landskampioen van 2019.

IJzersterk Landstede

Landstede begon sterk aan de openingswedstrijd van de play-offs en leidde na het eerste kwart met 17-23. Bij rust was de marge zelfs twintig punten: 34-54. Die riante voorsprong gaven de bezoekers niet meer uit handen, want bij een stand van 49-79 aan het einde van het derde kwart werd de wedstrijd in het laatste kwart vakkundig uitgespeeld.

Return

Aanstaande dinsdag staat in het Landstede Sportcentrum in Zwolle de return op de rol. Omdat de kwartfinales in twee wedstrijden worden beslist, zal dinsdag bekend zijn wie zich plaatst voor de halve finales.