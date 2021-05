Politie houdt vier inzittenden van auto aan in Kampen na achtervolging

De politie heeft vanmorgen op de Symfonielaan in Kampen na een achtervolging vier mannen aangehouden. Zij zaten in een auto, waarvan de bestuurder een stopteken van een politiewagen negeerde. De politie zette vervolgens met meerdere wagens de achtervolging in, die eindigde in een crash van de vluchtauto op de rotonde ter hoogte van de Aïda. Ook een politieauto liep schade op.

De vluchtauto eindigde na een slip in de groenvoorziening langs de weg. Daarvoor was de bestuurder al tegen een lantaarnpaal en een verkeersbord gebotst.

Het is niet bekend waarom de politie de autobestuurder een stopteken gaf. De automobilist is na de crash in de boeien geslagen en meegenomen. Naast de bestuurder zijn direct ook twee inzittenden van de vluchtauto aangehouden. Een vierde man die ook in de auto zat vluchtte weg. Deze verdachte kon later in de omgeving alsnog worden aangehouden. De politie riep daarbij de hulp in van een burgernetactie, met de oproep om uit te kijken naar een man die op één schoen liep.

De weg is afgesloten voor verkeer in verband met een aanvullend politieonderzoek. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. Er zou ook nog een kapmes in het gras naast de vluchtauto zijn gevonden.