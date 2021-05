PEC Zwolle verliest in weinig verheffend duel van hekkensluiter ADO Den Haag

In de derde minuut had Pelle Clement PEC al op voorsprong moeten schieten, maar hij schoot langs de verkeerde kant van de paal. Het doelpunt viel tien minuten later aan de andere kant. Adekanye kwam van rechts naar binnen en schoot de 0-1 achter Xavier Mous.

Kansjes aan beide kanten

Beide ploegen lieten daarna een tijdje weinig zien. Tien minuten voor rust probeerde Kenneth Paal het maar eens, maar schoot net naast. Aan de andere kant pakte Mous een schot van Abdenasser El Khayati. Gianni Zuiverloon, Yuta Nakayama en Slobodan Tedic probeerden het in de slotfase van de eerste helft nog met kopballen, maar kwamen niet tot scoren en dus was het bij rust 0-1.

Aanvallende wissels

Na rust kwam het eerste schot van El Khayati, maar dat ging naast. Even later was de middenvelder weer gevaarlijk, maar kon niet krachtig genoeg schieten. Bert Konterman hoopte om meer aanvallende stootkracht door na een uur een driedubbele wissel door te voeren. Benson Manuel, Immanuel Pherai en Reza Ghoochannejhad kwamen erbij.

Invallers gevaarlijk

Dat had direct effect want Ghoochannejhad was dicht bij de gelijkmaker. Zijn harde schot ging echter net over. Even later was Pherai nog dichterbij, maar zijn schot eindigde op de paal. Aan de andere kant bracht Mous redding op een schot van Shaquille Pinas. Gescoord werd er niet meer en dus gingen de punten mee naar Den Haag.

Stand

PEC blijft door de nederlaag op 35 punten staan en blijft daarmee dertiende. ADO blijft wel de nummer achttien, maar heeft nog maar een punt achterstand op VVV, twee op FC Emmen en drie op Willem II.

PEC Zwolle - ADO Den Haag 0-1

0-1 Adekanye (12)

Arbiter: Manschot

Geel: Bajselmani, Paal, El Khayati, Catic

PEC Zwolle: Mous; Bajselmani (Doué/83), Lam, Nakayama, Paal; Saymak, Strieder (Manuel/62), Van den Belt; Drost (Pherai/62), Tedic (Ghoochannejhad/62), Clement.

ADO Den Haag: Fraisl; Van Ewijk, Zuiverloon, Pinas, Kemper (Janmaat/46); De Boer (Vejinovic/64), El Khayati, Goossens; Mokhtar (Familia-Castillo/87), Arweiler (Seedorf/74), Adekanye (Catic/64).