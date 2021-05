Precies 81 jaar geleden: de dag dat Deventer door de Duitsers werd bezet

De markt op de Brink was amper opgebouwd of de marktkooplui konden hun biezen alweer pakken. De Duitsers waren in opmars en hadden inmiddels de stad omsingeld. Het was wachten op de doorbraak. Omstreeks 10.00 uur wisten de Duitsers via de Snippeling Deventer binnen te treden, op te rukken naar de Brink en Deventer voor vijf jaar in hun greep te houden.

Een ooggetuige zag dat op de Brink - op de hoek van de Menstraat - een Duitser werd neergeschoten en levenloos op een fietsrek bleef hangen. Even later zag hij een motor met zijspan in volle vaart vanuit de Grote Overstraat het slachtoffer in de zijspan gooien en snel de Menstraat inrijden. De oorlog was in Deventer begonnen.

Diepenveenseweg 200

Over de oorlogstijd in Deventer zijn talloze verhalen te vertellen, maar over 10 mei 1940 blijft het soms akelig stil. Over het aantal foto’s nog maar te zwijgen. Van de verovering van Deventer is weinig beeldmateriaal te vinden. Op één unieke foto van de marchanderende Duitsers op de Diepenveenseweg in Deventer na. Een bijzondere foto, zeker gezien het feit dat de huizen op de achtergrond 76 jaar later nog intact zijn.

Circa 71 jaar later lijkt er weinig te zijn veranderd aan de huizen in de Diepenveenseweg. De woningen lijken met de tijd stil te hebben gestaan. (Foto: RTV Oost / Milan Keskin)

De huidige bewoners van de huizen aan de Diepenveenseweg reageerden verrast op de bijzondere foto. "Waanzinnig. Ik woon hier nu al tientallen jaren maar ik heb dit nooit geweten." De bewoonster van het huis rechts op de foto vervolgt: "Zou ik wellicht een kopietje van de foto mogen hebben?".

Vuurgevecht in Hengforden

Eén foto kan honderden verhalen vertellen. Zo ook deze foto van de Duitsers aan de Diepenveenseweg. De Duitse landtroepen namen die dag geen genoegen met het veroveren van Deventer en vervolgden hun weg richting Olst. Waarom Olst? Dat vroegen de Nederlandse verzetsstrijders zich ook af die dag.

De Nederlanders hadden voorafgaand aan de bezetting de IJsselbruggen opgeblazen om de Duitsers in Overijssel te houden en op z’n minst te vertragen. Dat lukte. De Duitsers waren genoodzaakt om op zoek te gaan naar een alternatieve route naar Gelderland.

Op 10 mei 1940 kwam het Nederlandse leger flink onder vuur te liggen aan de IJssellinie. (Foto: Robert Jan Leerink)

De Duitse infanterie kreeg opdracht om ten noorden van Deventer de oversteek te gaan maken. Ter hoogte van de steenfabriek in Hengforden zou de IJssel dermate nauw zijn dat een oversteek richting Welsum een peulenschil zou zijn. Het bleek uiteindelijk tegen alle verwachtingen in een veldslag te worden. Luitenant Menkveld van het 43e regiment infanterie, betrokken bij de verdediging van de IJssellinie bij Olst, verklaarde na de oorlog: "Achteraf viel mij tegen dat we niet werkelijk voorbereid waren op een aanval. Zelfs in april hadden we nog de indruk dat er niets gebeuren zou".

Vijand in 4 vouwboten à 6 man bij de Kletterstraat de IJssel overgetrokken 2e compagnie van het IIe bataljon van het 43e regiment infanterie

De Slag om Welsum

De avond viel. De Duitsers kregen steeds meer moeite met het Nederlandse verzet aan de kant van Welsum. De verwachting was dat de Duitsers zonder grote moeite de IJssel zouden oversteken, maar dat bleek een illusie. De felle tegenstand van het Nederlandse leger kwam de Duitsers op een flinke nederlaag te staan. Omstreeks 21.30 uur gaven de Duitsers zich gewonnen en telden hun verlies. Hoeveel Duitsers die avond zijn omgekomen, is onbekend. Aan Nederlandse zijde waren er bewonderenswaardig geen doden te betreuren.

De Slag om Welsum ging de boeken in als een overwinning voor het Nederlandse verzet. De Duitsers wisten uiteindelijk in Zutphen de IJssel over te steken en de rest is geschiedenis. 10 mei zal te allen tijde de boeken in gaan als de dag dat de Nederlanders knap weerstand boden tegen de Duitse bezetters in Overijssel.