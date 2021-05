Overijsselaar die slimmer denkt te zijn dan de provincie kan vanaf vandaag taken overnemen

Wie denkt taken van de provincie beter, slimmer of goedkoper te kunnen doen dan de provincie zelf, kan vanaf vandaag aan de bak. Overijssel voert het zogenaamde uitdaagrecht in. Initiatieven die worden goedgekeurd, kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Het zogenoemde 'Right to Challenge', oftewel het uitdaagrecht, wordt al in sommige Overijsselse gemeenten toegepast. Zo hebben bewoners van de buurtschap Ommerkanaal het beheer van bermen en sloten overgenomen. Ze hebben daarbij een methode ontwikkeld om uitstoot van broeikasgassen te beperken, snoeiafval en maaisel opnieuw te gebruiken en het leefgebied van vogels en insecten te verbeteren. Ook gemeenten zoals Losser en Borne zijn actief bezig met het uitdaagrecht. In Borne is er een inloophuis dat wordt beheerd door het zelfregieteam Borne.

Maar voor provincies is het uitdaagrecht nog relatief nieuw. Friesland heeft al wel een initiatief lopen waarbij agrariërs, natuurorganisaties en grondeigenaren de ontwikkeling van duizend hectare natuur hebben overgenomen met de provincie als partner. En drie kroegbazen zijn verantwoordelijk voor de bediening van een van de vele bruggen in de provincie.

Betrokkenheid

Commissaris van de Koning Andries Heidema is blij dat het uitdaagrecht is ingevoerd in Overijssel. “Inwoners kunnen ons helpen op allerlei terreinen. Denk aan landschap- en natuurbeheer, openbaar vervoer in het buitengebied, groenvoorziening langs provinciale wegen, maar ook dingen die we doen op het gebied van cultuur en erfgoed. Het uitdaagrecht zie ik als een van de mogelijkheden om betrokkenheid van inwoners bij het werk van de provincie te vergroten."

"Inwoners stellen andere eisen aan politiek en bestuur dan voorheen", constateert Heidema. "Ze zijn mondiger geworden en willen meer betrokken worden bij hun eigen leefomgeving. Graag zou ik die betrokkenheid en vaardigheden vaker inzetten voor allerlei opgaven waar we als maatschappij voor staan."

Werkwijze

Wie de provincie wil uitdagen, moet wel met een goed onderbouwd voorstel komen. “Er zijn natuurlijk spelregels. Wanneer we uitgedaagd worden roepen we zo snel mogelijk een groep deskundigen bij elkaar. Bijvoorbeeld iemand met kennis van ons inkoopbeleid, een financieel deskundige en een jurist. Voor een onafhankelijk oordeel schuift ook iemand van buiten de provincie aan. Gedeputeerde Staten nemen daarna een besluit. Past het voorstel niet bij het uitdaagrecht, dan kijken we of we op een andere manier met het voorstel aan de slag kunnen."