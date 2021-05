Geen garantie op Twentse IC-plek door sterk oplopende coronacijfers

De afgelopen twee weken nam het aantal besmettingen in Twente al toe. "Dat beeld heeft zich deze week doorgezet", zegt Samantha Dinsbach, directeur GGD Twente. "Er zijn in een week tijd 2.046 nieuwe besmettingen bij gekomen, dat is een toename van zestien procent. In heel Nederland is afname van negen procent, dus Twente is een groot verschil ten opzichte van de rest van Nederland." Ook het aantal mensen dat getest wordt en ook positief blijkt, ligt hoger dan landelijk. "Het is echt reden tot zorg", zegt Dinsbach.

Druk op ziekenhuizen

De druk op de ziekenhuizen in Twente is afgelopen week weer sterk toegenomen, zegt Dinsbach. "We zijn weer een uitplaatsende regio geworden: als je nu op een IC terecht moet komen, is de kans groot dat je ergens anders in Nederland komt te liggen. De druk in de IC is gigantisch, met name voor het personeel."

Arjen Gerritsen, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, doet een oproep aan Twentenaren. "Je eigen handelen is van invloed op de gezondheidscijfers. Geef elkaar de ruimte, houd je aan de anderhalve meter. Ga de horeca niet overbelasten."

"De IC's liggen overvol", zegt de GGD:

Testbereidheid

Het aantal besmettingen in Twente is vooral 'achter de voordeur' toegenomen. "We zien een toename van besmettingen op familiaire bijeenkomsten en op feestjes. We zien daar echt veel clusters", aldus Dinsbach. "Voor 10 tot 19 jaar scoort relatief hoog in het aantal positieven, maar de besmettingen vinden door alle leeftijdscategorieën heen."

Volgens de GGD loopt ook de testbereidheid in Twente terug. "Voor een deel kan dat verklaard worden door het aantal zelftesten dat nu gedaan wordt. Maar wij denken ook dat de testbereidheid, of de testmoeheid, ook zeker aanwezig is in deze regio."

IJsselland

De regio IJsselland volgt wel de landelijke trend: daar zijn opnieuw minder mensen positief getest op corona. De druk op de ziekenhuizen blijft wel onverminderd hoog. Volgens de GGD komt dat mede doordat de ziekenhuizen uit de regio coronapatiënten uit de rest van het land opvangen.