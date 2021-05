Zorgen bij huisarts in Enschede over vaccineren jonge mensen: "We weten heel veel nog niet"

Bart van Tienen wil benadrukken dat hij niet tegen vaccineren is, maar hij heeft wel zijn zorgen over het vaccinatiebeleid. In Overijssel is het grootste deel van de 60-plussers en andere kwetsbare groepen inmiddels gevaccineerd. Straks is het de beurt aan de jongere mensen zonder onderliggend lijden.

'Eenzijdig verhaal'

Juist over die groep heeft de Enschedese huisarts zorgen. "Als je als kwetsbaar persoon een corona-infectie krijgt, dan weten we dat de kans zeker aanwezig is dat je daar heel ziek van gaat worden of misschien zelfs aan kan overlijden. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen het vaccin nemen, omdat daarmee de kans groter is dat je niet ernstig ziek van corona wordt. Maar voor de jongere doelgroep weten we misschien nog wel meer niet, dan we wel weten."

Van Tienen vindt dat het te vaak gaat over het belang van massaal vaccineren. "Ik blijf de indruk houden dat mensen één kant van het verhaal horen, namelijk dat vaccineren heel belangrijk is. Dat vaccineren haalt ons dan uit de pandemie en vaccineren doe je voor een ander. Ik vind dat heel dubieuze uitspraken als dokter met een academische opleiding, want er is nog geen enkele wetenschap over op dit moment."

Huisarts Van Tienen over zijn zorgen:

Demonstratie in Hengelo

Afgelopen zaterdag sprak huisarts Van Tienen op een demonstratie in Hengelo tegen de coronamaatregelen en het test- en vaccinatiebeleid in Nederland. Door de organisatie werd onder meer geroepen dat "de IC's niet vol liggen'. Van Tienen daarover: "Ik heb op de demonstratie mijn zorgen geuit als dokter. Ik vind het heel belangrijk dat ook andere mensen hun zorgen kunnen uiten. Maar ik denk dat het overduidelijk is dat de IC's vol liggen, daar zijn gewoon cijfers van."

Epidemioloog Alma Tostmann noemt de angst die Van Tienen uitspreekt 'niet terecht'. "Sommige stappen in het proces zijn sneller doorlopen, maar dat wil niet zeggen dat het proces niet volledig is", zei ze eerder tegenover de NOS.

Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG): "De ontwikkeling van de vaccins ging sneller, maar er werden geen stappen overgeslagen."

De COVID-19-vaccins zijn vooraf uitgebreid getest op effectiviteit en veiligheid, schrijft het RIVM. "Omdat zowel het virus als de vaccins nieuw zijn, is de duur van de bescherming nog onbekend. Onderzoeken om de (langetermijn-)effectiviteit van de vaccins in de praktijk te monitoren en de verschillende vaccins te kunnen vergelijken zijn daarom noodzakelijk. Zowel bij gezonde personen als bij personen die tot risicogroepen behoren."

Patiënt overleden

Van Tienen kwam eerder dit jaar al met 'gewetensnood' naar buiten, toen een patiënt van hem een week na de coronavaccinatie overleed. Toch is niet duidelijk of het overlijden ook daadwerkelijk veroorzaakt werd door het vaccin.

"Het is heel erg moeilijk om vast te stellen of een overlijden, een ziekte of wat dan ook, ontstaat door vaccinatie. De vrouw was oud. Je kunt zeggen dat ze zeker kwetsbaar was, hoewel ze geen medicatie gebruikte. Ze had geen andere reden voor koorts dan door het vaccin. Dan kun je zeggen, het is gek dat ze hoge koorts krijgt en een week later overlijdt, zonder dat ik daar een verklaring voor had."

Vaccinatie: nauwelijks uitval

Onder huisartsen in Twente was eerder dit jaar al een jubelstemming; door vaccinatie zou er nauwelijks nog uitval zijn onder het personeel. "Er was sowieso weinig uitval", reageert Van Tienen, die als een van de weinige huisartsen openlijk zijn zorgen uitspreekt.

Hoe zijn collega-huisartsen daar naar kijken? Van Tienen: "Dat moet je aan collega-huisartsen zelf vragen. Er zijn huisartsen die het er heel erg mee eens zijn, maar er zijn ook collega-huisartsen die er zorgen over hebben."