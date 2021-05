Luuk Brouwers mist woensdag kraker GA Eagles bij Excelsior en ook eventuele play-offs

Go Ahead Eagles moet het woensdag tijdens de laatste en beslissende speelronde in de Keuken Kampioen Divisie doen zonder Luuk Brouwers. De middenvelder viel vrijdag tegen NEC uit met een blessure aan zijn bovenlichaam. Uit onderzoek blijkt dat er een operatie nodig is. Hij mist daardoor ook de eventuele play-offs.

Brouwers was zelf na afloop van de wedstrijd al niet hoopvol over zijn kansen om het duel van woensdag te halen. In dat duel kan Go Ahead Eagles rechtstreeks promoveren naar de Eredivisie. Het moet dan winnen in Rotterdam en De Graafschap moet thuis punten laten liggen tegen Helmond Sport.

Erg teleurgesteld

"Ik wil iedereen bedanken voor de steunberichten, waarvan sommigen in de vorm van een stem in de Bronzen Kampioensschaal-verkiezing", aldus Brouwers. "Uiteraard ben ik erg teleurgesteld dat ik in deze cruciale fase van het seizoen niet op het veld kan staan. Ik ga de jongens nu sowieso zo goed mogelijk supporten vanaf de kant."