Blije hardlopers, tevreden organisatie en genoeg data bij Fieldlab-evenement op Vliegveld Twente

De organisatie van de Enschede Marathon kreeg onlangs het verzoek een hardloopwedstrijd te organiseren in het kader van de Fieldlab-evenementen. Tijdens die evenementen wordt data verzameld over hoe mensen zich gedragen en met welke maatregelen evenementen veilig kunnen worden georganiseerd, met het oog op de coronapandemie.

De hardloopwedstrijd zou eigenlijk op 18 april worden gehouden, maar dat ging wegens corona niet door. Wel mocht die dag een marathon voor profs worden gehouden, ook op het vliegveld. Die werd gewonnen door Eliud Kipchoge.

Vandaag werd de hardloopwedstrijd dus gehouden. Er was plek voor vijfduizend wedstrijdlopers en recreanten die zich konden inschrijven voor een afstand van 5 of 10 kilometer. De aanmeldingen stroomden in het begin binnen, maar uiteindelijk bleef het aantal deelnemers steken op 1.850.

Testen

De deelnemers hoeven zich binnen de hekken niet aan de coronaregels te houden, dus anderhalve meter afstand en een mondkapje zijn niet aan de orde. Wel moesten deelnemers zich maximaal 24 uur van tevoren laten testen op corona en is hen gevraagd over vijf dagen nog eens een test te doen.

Hardlopen op Vliegveld Twente (Foto: Kevin Sand)

Polsbandje

Allemaal deelnemers gingen met een polsbandje op pad. Daarmee werd de data verzameld, legt Dimitri Bonthuis van Fieldlab Evenementen uit. "Die meet constant: tijdens het hardlopen, bij de finish, het drinken na afloop. Er wordt gemeten hoeveel op afstand je van mensen bent en hoe lang die contacten duren. Later kunnen we dat uitlezen en van iedereen zien hoe lang ze in contact zijn geweest met verschillende mensen en hoe dichtbij ze zijn geweest."

Volgens Bonthuis was vijfduizend deelnemers het maximum, maar is het aantal van 1.850 genoeg voor dit testevenement. "Je wilt een goed beeld hebben op basis waarvan je dit type evenementen door kunt meten, en dat is nu gelukt."

Belangrijk evenement

Hij noemt een hardloopwedstrijd als deze een belangrijke test. "We hebben verschillende dingen gedaan zoals theater en voetbalwedstrijden. Maar dit is een evenement waar mensen zelf aan deelnemen en dat heeft toch weer een andere dynamiek. Dat willen we heel graag in kaart brengen omdat het een belangrijke evenementensoort is."

Blije gezichten bij de finish (Foto: Kevin Sand)

Wedstrijdloopster Lesley Smit uit Enschede mocht niet ontbreken bij deze 'thuiswedstrijd'. Voor haar was het even geleden dat ze aan een wedstrijd meedeed. "Ik heb een blessure gehad en vermoedelijk vorig jaar ook corona, dus voor mij is het denk ik anderhalf jaar geleden dat ik aan de start stond. Het is echt weer wennen, maar wel heel mooi dat het weer kan. Maar het was heel zwaar." Ze werd uiteindelijk vierde bij de wedstrijdlopers.

Ze heeft een dubbel gevoel bij het evenement. "Aan de ene kant wil niet helpen aan een testsamenleving, dat volgende evenementen ook met testen moeten. Maar aan de andere kant, als dit ervoor zorgt dat je daarna wel weer wedstrijden mogelijk kan maken, dan wil ik daar wel aan meewerken."

De mensen die er zijn, zijn blij en daar doen we het allemaal voor. Sandra Melief, organisatie Enschede Marathon

Sandra Melief is blij met het verloop van de dag. "Ik ervaar het als een fantastische dag, alles loopt tot nu toe fantastisch. Het was allemaal spannend, ook met het weer. We hebben uiteindelijk besloten het finishgebied naar binnen te brengen."

Tevredenheid

"Het is heel bijzonder dat je twee van zulke grote evenementen in vijf weken tijd mag organiseren. Ik ben tevreden: de mensen die er zijn, zijn blij en daar doen we het voor."

Er waren niet alleen hardlopers en vrijwilligers, maar ook afgevaardigden van andere hardloopevenementen aldus Melief. "Van alle andere grote evenementen zijn er gasten: de Amsterdam Marathon, de Rotterdam Marathon, de Zeven Heuvelenloop, om te kijken hoe dit allemaal in z'n werk gaat. Daar is het heel belangrijk voor."

Analyseren

Na vandaag is het aan Fieldlab Evenementen om de data te verwerken, waarna de analyse kan plaatsvinden. Belangrijk, aldus Dimitri Bonthuis. "Wat je hoopt in beeld te brengen is hoeveel risico er in een evenement zit. Die data zijn belangrijk om straks te kunnen zeggen wat kun je weer organiseren en welke maatregelen moet je dan treffen om het veilig te doen."