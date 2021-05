Erwin Nyhoff speelt hoofdrol in theatervoorstelling over zanger Harry Muskee

Nyhoff is bij het grote publiek vooral bekend door zijn deelname aan The Voice of Holland, maar verdiende zijn muzikale sporen al eerder als frontman van The Prodigal Sons. "Ik heb genoeg raakvlakken met Muskee", zegt hij tegen RTV Drenthe. "Onze muzikale roots hebben gelijkenissen, maar we zijn ook allebei 'uit de klei' getrokken. Ik uit Overijssel, hij uit Drenthe."

'Geen makkelijke opgave'

Acteerervaring heeft Nyhoff niet. "Ik heb alleen gespeeld in een videoclip", lacht hij. Nyhoff moest dan ook even nadenken over de stap naar het theater. "Ik wilde ook weten welke muziek erin zou zitten. Maar toen ik de playlist hoorde, dacht ik: yes. Ik was eigenlijk ook wel verbaasd dat Harry en ik een beetje hetzelfde bereik hebben."

De zanger uit Heeten beseft goed dat Muskee Drents cultureel erfgoed is. Geen makkelijke opgave dus om hem te vertolken. "Het is een eer, maar ook een ongemak", bekent Nyhoff. "Ik weet hoe belangrijk Muskee in Drenthe is, maar ook daarbuiten. Hij heeft ook nog eens een standbeeld. Maar ik ga ontzettend mijn best doen."

De 'tussentijd'

De voorstelling is geschreven en wordt geregisseerd door Dick van den Heuvel, die ook biografische theaterstukken regisseerde over Ramses Shaffy, Annie M.G. Schmidt en Robert Long. "Ik wist hiervoor niks van Muskee", bekent hij. "Maar ik ben bij dit soort theaterstukken blij dat ik vaak van niks weet en er blanco in ga."

Singer-songwriter Erwin Nyhoff uit Heeten (Foto: Michel Korndörffer )

De voorstelling speelt zich af in wat Van den Heuvel de 'tussentijd' noemt. "Dat is de tijd tussen leven en dood, waarvan men zegt dat je je leven nog een keer aan je voorbij ziet gaan. Het stuk begint met dat Muskee is gestorven, maar dat hij dat zelf nog niet weet. Hij loopt rond, op zoek naar het graf van blueslegende Robert Johnson. Dat hoort zó bij hem, op zoek naar de essentie van de muziek."

Oud-Blizzard Erwin Java krijgt muzikale leiding

Bij een theatervoorstelling over het leven van Harry Muskee hoort natuurlijk ook veel muziek. Erwin Java neemt met zijn band de muziek voor z'n rekening. Hij wist niet dat dit theaterstuk op stapel stond, maar dat hij gevraagd werd voor de muzikale ondersteuning, verbaast hem niet. "Ik heb 25 jaar met Harry gespeeld, eerst in z'n soloband en daarna met Cuby. Ik ben de enige muzikant die het zolang volhield met hem", lacht Java.

Erwin Java (Foto: ANP Editorial)

Voor Java zal het bijzonder zijn om te zien hoe Erwin Nyhoff in de huid kruipt van Harry Muskee, die voor hem veel meer dan een vriend was. Muskee en Java noemden elkaar broers. "Ik ben heel benieuwd", vertelt hij. "Behalve dat Erwin een goede muzikant is, heeft hij het dialect mee. Wat dat betreft kan hij goed Harry vertolken. Ik zal in het stuk veel herkennen."

De première van Muskee - So Many Roads staat gepland voor vrijdag 3 september. De show wordt die maand vijftien keer opgevoerd. Op 1 en 2 september zijn er nog try-outs.