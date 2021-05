Jill Roord van Arsenal naar het Wolfsburg van Tommy Stroot

Roord tekende voor drie jaar in Duitsland en komt over van het Engelse Arsenal. Eerder speelde ze in Duitsland al voor Bayern München. Vanaf komende zomer is Tommy Stroot de trainer van Wolfsburg. Hij is momenteel trainer van FC Twente en werkte in het verleden ook al met Roord. Lynn Wilms maakte eerder al bekend ook van FC Twente naar Wolfsburg te gaan.

Absolute top

Roord legde op Radio Oost uit waarom ze de stap maakt: "Ik denk dat ik twee goede jaren hier heb gehad. Zeker sportief en individueel gezien. Alleen Wolfsburg is in het vrouwenvoetbal de absolute top en soms komt er iets voorbij waar je geen nee tegen kunt en wilt zeggen. Dit is voor mij een hele mooie kans. Die grijp ik met beide handen aan."

Verschil is groot

Er is volgens haar dan ook een groot verschil tussen haar huidige en nieuwe club: "Ik denk dat Arsenal in ontwikkeling is. Die willen graag meedoen met de top en kunnen redelijke meevoetballen, maar uiteindelijk kom je tekort op Europees niveau. Wolfsburg is daar al jaren veel verder in. Heeft ook regelmatig de Champions League-finale gespeeld. Dus dat verschil is wel groot."

Tommy Stroot

Stroot wordt dus opnieuw haar trainer, maar zijn komst naar Wolfsburg is niet van doorslaggevend belang geweest. "Ik volg altijd mijn gevoel en kies niet voor een trainer of andere spelers die er al zitten. Maar je gaat wel het gesprek aan met de trainer en je wil dat die het in je ziet zitten en daarin ken ik Tommy natuurlijk. Ik weet wat hij van mij verlangt en dat matcht gewoon. Daar kijken we op dezelfde manier naar. Dus het is wel belangrijk dat ik een trainer krijg die het vertrouwen in mij heeft."

Win-win

Vanuit Wolfsburg is Roord ook een stuk sneller in Oldenzaal: "Ik kies op dit moment voor m'n carrière, dus alleen sportief, maar dat ik nu dichter bij huis ben is voor mij wel een win-win. Ik ben vier jaar van huis geweest en zeker het afgelopen jaar nauwelijks thuis geweest. En daar heb ik ook wel behoefte aan, dat is wel lekker."