Belangrijke fase 'kanaalbewoners' aangebroken; ellende breidt zich intussen verder uit

Het nieuwste onderzoek naar de oorzaken is nodig omdat de kanaalbewoners ernstige twijfels hebben over de uitkomsten van een eerder onderzoek. De conclusie daarvan was dat er geen verband zou bestaan tussen de problemen en de eerdere baggerwerkzaamheden aan het kanaal. Het kanaal was ter hoogte van onder meer Vroomshoop, Geerdijk en Daarlerveen enkele jaren geleden uitgediept om het geschikt te maken voor zwaardere scheepvaart.

Boze gedupeerden

De gedupeerde 'kanaalbewoners' waren woedend en gefrustreerd over de conclusies en drongen aan op aanvullend onderzoek.

Intussen had zich ook hoogleraar geotechniek Stefan van Baars gemeld, die op persoonlijke titel onderzoek had gedaan en tot een hele andere conclusie kwam. Hij concludeerde onder meer dat de problemen worden veroorzaakt door zogeheten piping. Daarbij wordt het zand weggespoeld door grondwaterstromingen, veroorzaakt door lekkages in het kanaal.

Aanvankelijk leek de provincie het onderzoek van Van Baars terzijde te schuiven, maar later werd besloten zijn bevindingen toch mee te nemen in het aanvullende onderzoek.

Nieuw onderzoek

Met dit extra onderzoek zijn vorige week de eerste voorbereidingswerkzaamheden getroffen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Deltares en onder meer TNO. Ook Van Baars wordt dus nadrukkelijk in het onderzoek betrokken.

Volgens voorzitter Harry Broekhuizen van de stichting Kant nog Wal, die opkomt voor de belangen van de bewoners, zijn er daarbij onder meer in bermen boringen verricht.

Volgens de voorzitter wordt er vandaag of morgen een begin gemaakt met boringen op de percelen van de getroffen huizen. "Daarbij wordt geboord in tuinen en ook bij funderingen."

Harry Broekhuizen, voorzitter van de stichting Kant nog Wal (Foto: RTV Oost)

De bewoners moeten daar volgens Broekhuizen toestemming voor geven. "De handtekeningen hiervoor moesten zondag binnen zijn en dan kan er zo snel mogelijk met de boringen worden begonnen. Ik ga ervan uit nog deze week."

De 'kanaalbewoners' hebben nu hun hoop gevestigd op dit nieuwste onderzoek. Vooral omdat blijkt dat er vaak grote financiële verschillen zijn tussen wat de provincie wil vergoeden en de volgens bewoners daadwerkelijke schade.

Problemen elders

Terwijl zich in totaal circa vierhonderd gedupeerde huishoudens hebben gemeld, breiden de problemen zich intussen alsmaar verder uit. Zo kampen nu in Vroomshoop meerdere omwonenden van het Zwolsekanaal - een zijtak van het 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik - met verzakkingen aan hun huizen. Volgens voorzitter Broekhuizen zou het gaan om een zestal gedupeerden.

"Alleen valt dit deel van het kanaal niet onder de provincie, maar onder het waterschap. Niettemin hebben meerdere bewoners te kennen gegeven dat ze zich willen aansluiten bij onze stichting."

Gemeente Almelo

Ook heeft zich intussen een eerste gedupeerde uit de gemeente Almelo gemeld. Daarbij gaat het om een woning in Aadorp. Volgens een woordvoerster van de gemeente Almelo heeft burgemeester Arjen Gerritsen vlak voor het weekeinde met het echtpaar gesproken. "Behalve dat we kijken naar de vergunningen die destijds voor de werkzaamheden zijn aangevraagd door de provincie, hebben we hierin als gemeente verder geen actieve rol. Als het om dit kanaal gaat, ligt de bal bij de provincie", aldus de zegsvrouw.

Meer meldingen over schades aan huizen heeft Almelo overigens nog niet binnengekregen.

Dossier

