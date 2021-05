Aanvoerder Dominique Bruinenberg vertrekt bij PEC Zwolle Vrouwen

"Het is ontzettend jammer dat ik PEC Zwolle Vrouwen ga verlaten", aldus Bruinenberg. "Het team beschikt over veel talent waar veel potentie in zit, dus wat dat betreft maak ik mij geen zorgen over de toekomst van deze selectie. Ik denk dat als men door kan bouwen aan dit team, er nog hele mooie dingen staan te gebeuren hier. Zelf heb ik nog altijd de drive om fulltime profvoetbalster te zijn, in binnen- of buitenland. De komende periode zal ik mij over mijn toekomst gaan buigen, maar eerst wil ik samen met het team dit seizoen goed afsluiten met als einddoel de vijfde plaats in de competitie."

Op en top prof

Technisch manager Sebastiaan Borgardijn over het vertrek van Bruinenberg: "Een speelster als Dominique zou iedere trainer wel in zijn of haar ploeg willen hebben. Zij is op en top prof en een voorbeeld voor veel jonge meiden die dezelfde ambitie hebben. Het mooiste aan Dominique vind ik dat ze iedere dag weer het beste in zichzelf naar boven probeert te halen en dat ook projecteert op het team. Zij weet als geen ander wat er van een profvoetbalster in het buitenland wordt gevraagd. Een definitief afscheid gaan we zeker nog plannen, maar ik wens Dominique bij deze alvast heel veel succes en spelplezier in het vervolg van haar carrière."