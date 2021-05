Raad van State beslist snel over doorgaan werk stuw Junne

Het onderzoek naar de fundamenten bij de stuw bij Junne kan mogelijk over enkele dagen al doorgaan. Daarover neemt de Raad van State snel een beslissing. Het onderzoek werd onlangs door de Raad op pauze gezet, in afwachting van een snelle behandeling van de zaak. Maar het Waterschap wil snel aan de slag en heeft daarom de Raad vandaag gevraagd om de schorsing ongedaan te maken.

De stichting Leefbaar Buitengebied en een aantal omwonenden willen dat het plan geschorst blijft. "De vraag is of dit project sowieso noodzakelijk is", zegt hun raadsman Marcel Middelkamp. En als dat zo zou zijn, dan kan het volgens hem makkelijk na het broedseizoen worden gerealiseerd.

Grote gele kwikstaart

Van belang voor het doorgaan van het project is of de Raad zwaar tilt aan de gevolgen voor de natuur. Op en rond de stuw leven beschermde diersoorten, waaronder een grote gele kwikstaart. Die had daar tot voor kort een nest, maar de kwikstaart lijkt nu te zijn verdwenen.

Volgens de advocate en een ecoloog van het waterschap moet dat gebeurd zijn door mensen die daar kwamen kijken. “We hebben gezien dat er veel mensen keken naar de broedplaats”, aldus de ecoloog. Last van het werk kan de kwikstaart niet hebben gehad, zegt de advocate, omdat er nog niet is gewerkt.

'Nachtenlang wakker gelegen'

Maar de ecoloog van de stichting en de omwonenden bestrijdt dat. De broedplaats ligt volgens hem op een verboden plek. En gewerkt is er wel. "We hebben hier nachtenlang wakker gelegen van het intrillen van de damwanden", stelde een omwonende. Middelkamp wees de raadsvoorzitter ook op de oevers van de Vecht. "Dat is de supermarkt voor de kwikstaart. Dat is zijn foerageergebied en daar liggen nu rijplaten."

Toch vindt de advocate van het waterschap dat het project geen negatieve gevolgen heeft voor de natuurwaarden. De damwanden, waarmee de stroom in de Vecht wordt stilgelegd, zodat de fundamenten van de stuw droog komen te liggen voor een inspectie, liggen op 50 meter van de stuw. Dan kan er geen effect zijn, zegt ze.

Niet nodig

Om die reden vond de ecoloog van het waterschap het ook niet nodig om nader onderzoek te doen naar de gevolgen voor de kwikstaart, de huismus en de vleermuizen die in kieren van de stuw leven. "Effecten treden gewoon niet op."

"Dat is geen goede wetenschappelijke onderbouwing", stelde de ecoloog van de stichting en de omwonenden. "Er is geen onderzoek gedaan en dan kun je de effecten ook niet beoordelen. Alles wordt hier beoordeeld op basis van veronderstellingen. Er wordt maar wat gezegd."

Broedende vogels

Volgens raadsman Middelkamp heeft de Wet Natuurbescherming geen zin meer als je tijdens het broedseizoen gewoon zulke werken uitvoert in een leefgebied van broedende vogels. Hij stelt ook dat het blootleggen van de fundamenten van de stuw, die grotendeels is gebouwd op houten palen, funest is. “Als er zuurstof bij komt, gaan die palen rotten en dat is onomkeerbaar.”