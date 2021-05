Politiek eist opheldering over christelijk opvanghuis Balkbrug

Naar aanleiding van de berichtgeving vorige week bij RTV Oost heeft nu GroenLinks Hardenberg opheldering geëist van het college van burgemeester en wethouders. Eerder al stelden Kamerleden van de SP vragen aan verantwoordelijk minister De Jonge.

'Belabberde huisvesting'

Bewoners hadden alarm geslagen over de in hun ogen belabberde huisvesting, dat er mogelijk zorggelden zouden zijn verdwenen en dat de zorgkwaliteit sterk te wensen over zou laten. Daarop liet de gemeente Hardenberg de zorginstelling op deze drie punten doorlichten.

Tekst gaat verder onder foto

Bewoners van de zorginstelling beklagen zich over de huisvesting. (Foto: RTV Oost )

Ultimatum

Uitkomst van het onderzoek was dat de gemeente een ultimatum oplegde; voor 1 juli moet de zorg op een aantal punten zijn verbeterd. Daarnaast heeft de sociale recherche een vooronderzoek ingesteld naar het rechtmatig gebruik van zorggeld. Aan de hand van de uitkomsten van dit vooronderzoek moet de gemeente nog beslissen over een eventueel vervolgonderzoek.

Ook beklaagden de bewoners zich over de woonunits - aangeduid als 'barakken' - waardoor de veiligheid in het geding zou zijn. Maar volgens de gemeente is acuut ingrijpen niet noodzakelijk.

Oud-bewoners

Sinds de publicatie van het verhaal vorige week hebben zich meerdere mensen bij RTV Oost gemeld. Met name oud-bewoners zitten vol verhalen over de WIC. “Er is met geld gesjoemeld”, vertelt één van hen. “Ik wist niet dat ze zorggeld voor me kregen. Als ik ernaar vroeg, werd dat zelfs ontkend door de begeleiding. Maar het bleek wel zo te zijn, vond ik later uit. Ze ontvingen 2.300 euro per maand voor me. Zelf heb ik nooit een zorgcontract ondertekend.”

De oud-bewoner leefde twee jaar in de WIC, tot hij er eerder dit jaar vertrok. “Hoe langer ik bleef, hoe meer vraagtekens er ontstonden. Ze zeiden dat ze graag wilden dat ik zou blijven, maar ik denk achteraf dat dat vooral was om mijn PGB-geld.” Uiteindelijk verliet hij Balkbrug. “Ik kon mezelf daar niet vinden. Ik wilde op mezelf wonen.”

'Dictatuur'

Ook de sfeer binnen de WIC was volgens de oud-bewoner niet altijd prettig. “Soms is het net een dictatuur”, verwijst hij naar de rol van directeur Gerrit Tessemaker. “Iedereen was afhankelijk van hem. Hij moest altijd alles weten en moest overal toestemming voor geven. Zelfs als er iemand bleef slapen.”

Overigens benadrukt de oud-bewoner dat het niet alleen maar kommer en kwel in de leefgemeenschap was. “Als je met Tessemaker door één deur kunt, heb je geen probleem. Maar als je tegen hem in gaat, wordt hij erg nukkig.”

Huurpenningen

De bewoners van de WIC moesten huurpenningen afdragen. “Ik betaalde per maand 535 euro. Dat is het niet waard”, zegt de oud-bewoner. “In de zomer is het er stikbenauwd, in de winter tochtte het er vreselijk.” Overigens zit bij de huurprijs wel gas, water en elektra in. Ook het eten werd voor dat bedrag verzorgd. “Dat eten was niet zo goed. We kregen telkens hetzelfde.”

Ook over de ontvangen zorg is de oud-bewoner niet helemaal tevreden. “De begeleiding was niet altijd goed. Iets te zwak soms.”

Politieke vragen

De fractie van GroenLinks uit de gemeenteraad van Hardenberg wil opheldering van het gemeentebestuur over de situatie bij de evangelische leefgemeenschap. “Waarom heeft de gemeente nu pas een onderzoek laten uitvoeren?”, vraagt gemeenteraadslid Romano Boshove. Ook wil Boshove weten sinds wanneer de gemeente op de hoogte is van de klachten over de leefomstandigheden bij de WIC.

Over de bouwvallige woonunits, achter op het terrein van de WIC, vraagt GroenLinks hoe snel dat probleem kan worden opgelost. “De leefomstandigheden, zoals zichtbaar op de foto’s van RTV Oost, zijn volstrekt ondermaats.”

GroenLinks vraagt het gemeentebestuur om te bemiddelen in het vinden van andere huisvesting, als bewoners dat willen. Ook wil de partij weten hoe vaak dit soort woonvormen gecontroleerd worden.

Tekst gaat verder onder foto

Directeur Gerrit Tessemaker zegt met de gemeente een akkoord te hebben over de bouw van acht appartementen. (Foto: RTV Oost)

Nieuwbouwplannen

WIC-directeur Gerrit Tessemaker liet vorige week weten dat de huisvesting inderdaad te wensen overlaat, maar dat hij juist met de gemeente Hardenberg een akkoord zou hebben bereikt over de bouw van acht appartementen.

Navraag bij de gemeente Hardenberg leert dat hier niets over bekend is. "Het kan natuurlijk dat er gesprekken zijn gevoerd of dat er informatie is opgevraagd, maar er loopt hier geen procedure", aldus een gemeentewoordvoerster.

'Duurzaam bouwen'

Directeur Tessemaker legt in een reactie uit dat het vermeende groene licht voor de bouw van appartementen anders moet worden gezien. "We hebben contact gehad met de afdelingen ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht. Daarbij gaat het om een voorontwerp. Nu we hierover overeenstemming hebben bereikt, kan ik met een architect aan de slag. We zijn van plan om circulair te bouwen. Duurzaam dus. Met veel hergebruikte materialen. We zijn nu bezig om te kijken wat de subsidiemogelijkheden zijn."