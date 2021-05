Zwolse huisarts en andere artsen lanceren website om verspilling vaccins tegen te gaan

De Zwolse huisarts Marco Blanker heeft samen met drie anderen een website gelanceerd, om verspilling van vaccins tegen te gaan. Blanker kwam vorige maand in het nieuws, nadat hij 58 AstraZeneca-vaccins moest weggooien. In zijn praktijk kwamen niet genoeg mensen om de prikken te halen.

Met de website PrullenbakVaccin.nl wil Blanker een soortgelijke situatie voorkomen. 'Deze website 'koppelt' mensen die vaccins over hebben aan het einde van de dag, met mensen die er graag een ontvangen. Want elk vaccin dat ongebruikt de prullenbak in gaat is er één te veel', is de uitleg op de site.

Vraag en aanbod

De website is een kwestie van vraag en aanbod. Zorgverleners laten aan het eind van de dag weten of ze nog vaccins over hebben. Op een kaartje is te zien bij welke praktijken nog vaccins over zijn.

Belangstellenden voor een vaccin kunnen vervolgens op het kaartje kijken. Iedereen boven de 18 jaar kan dat doen, ook als deze persoon bij de GGD nog niet in aanmerking komt voor een prik.

Als er bij een zorgverlener nog een vaccin over is, dan kan een belangstellende kenbaar maken het vaccin te willen hebben. De artsen benadrukken dat op deze manier niet een vaccin gereserveerd kan worden. 'Wij proberen er slechts voor te zorgen dat er geen ongebruikte vaccins verloren gaan. Het principe is heel simpel: wie het eerst komt om de mogelijke vaccins, die het eerst maalt', is de uitleg.

Verspilling tegengaan

De website heeft het doel om verspilling van vaccins tegen te gaan. Blanker moest vorige maand noodgedwongen tientallen vaccins weggooien. "Er zijn twee dingen misgegaan", zei hij toen. "De opkomst was lager dan verwacht én we hadden te veel vaccins voorbereid." Van de ongeveer 130 verwachte mensen, kwamen er maar 73 opdagen.

De 58 vaccins die toen werden weggegooid, zouden dus door dit nieuwe initiatief tóch ingezet kunnen worden.

AstraZeneca

Normaal gesproken worden er geen AstraZeneca-vaccins gegeven aan mensen onder de zestig jaar. Volgens Artsenfederatie KNMG is het in uitzonderlijke gevallen toch mogelijk om dit vaccin aan zestig-minners te geven. 'Daarbij is het uiteraard essentieel dat er voldoende aandacht is voor goede voorlichting over mogelijke bijwerkingen en dat er uitdrukkelijk ‘informed consent’ is', zegt de KNMG.

Of het tegengaan van verspilling ook een uitzonderlijk geval is, dat meldt PrullenbakVaccin.nl niet.

De KNMG zegt daarover: 'Het gebruik van AstraZeneca voor individuele uitzonderingsgevallen, is dan ook alléen mogelijk met vaccins die anders aan het eind van de dag zouden moeten worden weggegooid.'