VIDEO | Wereldreizigers De Zouterik na vijf weken varen op Hawai aangekomen: 'Aloha!'

De oud-Hellendoornse Mariska Woertman, echtgenoot Tjaart en hun kinderen Linde en Berber zijn intussen al zo'n drie jaar op wereldreis. Een trip die aanvankelijk vlotjes verliep, maar waar ook hier corona de 'Zouteriken' behoorlijk in het vaarwater zat.

De afgelopen tijd hebben de wereldreizigers andermaal een belangrijke overtocht gemaakt. Vanuit Frans Polynesië zitten ze na vijf weken varen nu op Hawaï.

Tekst gaat verder onder foto

Tjaart ontkurkt de champagne om te proosten op de terugreis. (Foto: RTV Oost)

Land in zicht

Op dag 26 van de oversteek was er eindelijk land in zicht en werd 's avonds aan boord de champagne ontkurkt. "Op weg naar huis", aldus Tjaart. Want zo langzamerhand maken de 'Zouteriken' aanstalten om toch weer huiswaarts te keren.

Al genieten ze eerst nog met volle teugen van 'The Big Island', het grootste eiland van de archipel.

Blikvanger

Op de eerste dag werden Akaka Falls aangedaan, als een van de mooiste watervallen van het eiland en daarmee een ware blikvanger. "Het is hier heel anders dan Frans Polynesië", vertelt Mariska. "Een veel aangenamere temperatuur. Veel minder warm vooral. Het ruikt hier ook heerlijk. Een heel andere wereld."

Tekst gaat verder onder foto

De dampen stijgen op uit de bodem op de plek waar in 2018 een vulkaan uitbarstte. (Foto: RTV Oost)

Samen met vrienden werd een bezoek gebracht aan een van de nationale parken, waar in 2018 een vulkaanuitbarsting plaatshad. Daardoor is de grond volgens dochter Linde honderden meters gezakt. Tijdens een bezoekje aan de krater viel vooral op dat het ontbrak aan die markante ei-geur die vaak bij vulkanen te ruiken valt. Al stegen er wél dampen op vanuit de bodem. "Het is er echt heel erg warm."

Ieniemini-huisje

De nacht werd doorgebracht in kleine lodges. "Echt hele kleine ieniemini-huisjes", aldus Mariska.

Tekst gaat verder onder foto

Mariska bij het 'ienieminihuisje', waar de 'Zouteriken' de nacht hebben doorgebracht. (Foto: RTV Oost)

Wat volgens haar vooral opvalt is de diversiteit van Hawaï. "We hebben in drie dagen heel verschillende landschappen gezien. Vulkanen, een tropisch oerwoud, graslanden, maar we hebben ons ook in de Schotse Hooglanden gewaand."

Huiswaarts

Ondanks de concrete plannen om na drie jaar nu toch huiswaarts te keren, hebben de 'Zouteriken' nog geen idee wanneer dat er daadwerkelijk van komt. Dat is onder meer afhankelijk van de papieren rompslomp die de thuisreis met zich meebrengt, maar vooral ook wat binnen de mogelijkheden van corona ligt...